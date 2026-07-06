Mundial 2026: Pese a eliminación de México, esperan que siga derrama económica en Durango

Aunque la eliminación de la selección mexicana del Mundial podría reducir ligeramente el impacto económico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, informó que los negocios se mantendrán activos para captar la derrama que aún se pueda registrar.

“Ha sido buenos días del Mundial en todo México, aquí en Durango el impacto lo pudimos notar el fin de semana. El día de ayer domingo, todos los lugares, las tiendas de conveniencia, los supermercados, las carnicerías, los negocios que tienen servicio de restaurantes, bares, todos estaban llenos, entonces es una buena derrama económica que se está presentando”, manifestó.

Expuso que aún queda una parte del Mundial, por lo que aún habrá movimiento económico. “Todavía falta buena parte del Mundial y la pasión y la intención de ver el fútbol todavía la vamos a seguir viendo”.

Refirió que aún no se ha determinado un monto de derrama, pero ha sido bastante. “No hay un estimado, pero sí en la mayoría de los negocios, especialmente los servicios, se reporta que estuvieron llenos. Los supermercados ayer también reportaban que estaban llenos hasta en algunas redes sociales se decía: no vayas a este lugar o a este otro porque se perdía mucho tiempo porque había mucho consumo”, comentó.

Y agregó que aunque la selección ya no jugará, aún vienen buenos partidos que captan la atención.

“No vamos a tener los juegos de la selección mexicana, los otros tres, cuatro juegos que soñaríamos como mexicanos. Pero todavía para los cuartos de final, las semifinales y todavía en la final vamos a tener esta misma derrama. A la mayoría de los mexicanos nos gusta el futbol, nos apasiona el futbol y es una fiesta que sigue este año y es un beneficio que vamos a seguir teniendo”, comentó.