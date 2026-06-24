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Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs República Checa

Este será último partido del tricolor de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs República Checa

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs República Checa

REDACCIÓN WEB
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El Seleccionado Mexicano está enfrentando en el Estadio Ciudad de México a la República Checa en este miércoles 24 de junio para cerrar la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026.

07:41 PM 24 jun 2026

MIN. 45

Se agregan 4 minutos.

07:39 PM 24 jun 2026

MIN. 38

Tras un buen juego y dominio de balón por parte de México, Jorge Sánchez dispara a las manos de Kóvar.

07:36 PM 24 jun 2026

MIN. 36

Tras un balón parado para México, los checos rechazan el balón y en su intento de anotar, Israel Reyes hace una chilena que pasa lejos del arco rival. 

07:34 PM 24 jun 2026

MIN. 33

Roberto 'Piojo' Alvarado intenta un centro hacia el arco checo pero el balón se pierde, México no logra aún disparar al arco visitante.

07:27 PM 24 jun 2026

MIN. 26

El número 26 de República Checa, Visinský, continúa insistiendo sobre la portería mexicana pero Luis Romo e Israel Reyes cierran de buena forma y evitan el peligro.

07:22 PM 24 jun 2026

MIN. 22

Llega la pausa de hidratación después de un cobro de falta por parte de los hombres de Javier Aguirre.

07:19 PM 24 jun 2026

MIN. 20

Las y los aficionados dentro del recinto están atentos a lo que está sucediendo también en Monterrey, con el otro enfrentamiento entre Sudáfrica vs Corea del Sur.

07:16 PM 24 jun 2026

MIN. 15

El Estadio Ciudad de México se hace presente con un excelente ambiente en Tlalpan.

07:10 PM 24 jun 2026

MIN. 13

República Checa aprieta en las salidas al equipo mexicano e intentan constantemente provocar un error en la zaga defensiva.

07:02 PM 24 jun 2026

MIN. 7

Llega el primer aviso del partido, Visinský dispara hacia la portería de Rangel pero el balón se va sin tocar el arco mexicano.

06:55 PM 24 jun 2026

ARRANCA EL PARTIDO

Rueda el balón en el Coloso de Santa Úrsula para disputarse el tercer encuentro del Grupo A entre México y República Checa.

06:45 PM 24 jun 2026

El 11 inicia de Aguirre

El 'Vasco' hará dos debuts para México y colocará también Gilberto Mora como titular.

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