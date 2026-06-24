Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs República Checa
El Seleccionado Mexicano está enfrentando en el Estadio Ciudad de México a la República Checa en este miércoles 24 de junio para cerrar la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026.
MIN. 45
Se agregan 4 minutos.
MIN. 38
Tras un buen juego y dominio de balón por parte de México, Jorge Sánchez dispara a las manos de Kóvar.
MIN. 36
Tras un balón parado para México, los checos rechazan el balón y en su intento de anotar, Israel Reyes hace una chilena que pasa lejos del arco rival.
MIN. 33
Roberto 'Piojo' Alvarado intenta un centro hacia el arco checo pero el balón se pierde, México no logra aún disparar al arco visitante.
MIN. 26
El número 26 de República Checa, Visinský, continúa insistiendo sobre la portería mexicana pero Luis Romo e Israel Reyes cierran de buena forma y evitan el peligro.
MIN. 22
Llega la pausa de hidratación después de un cobro de falta por parte de los hombres de Javier Aguirre.
MIN. 20
Las y los aficionados dentro del recinto están atentos a lo que está sucediendo también en Monterrey, con el otro enfrentamiento entre Sudáfrica vs Corea del Sur.
MIN. 15
El Estadio Ciudad de México se hace presente con un excelente ambiente en Tlalpan.
MIN. 13
República Checa aprieta en las salidas al equipo mexicano e intentan constantemente provocar un error en la zaga defensiva.
MIN. 7
Llega el primer aviso del partido, Visinský dispara hacia la portería de Rangel pero el balón se va sin tocar el arco mexicano.
ARRANCA EL PARTIDO
Rueda el balón en el Coloso de Santa Úrsula para disputarse el tercer encuentro del Grupo A entre México y República Checa.
El 11 inicia de Aguirre
El 'Vasco' hará dos debuts para México y colocará también Gilberto Mora como titular.