Mundial 2026: ¡Por la mínima! Marruecos se lleva su primera victoria ante Escocia

Marruecos dio un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar por marcador de 1-0 a Escocia en actividad del Grupo C. En un encuentro cerrado y disputado.

El conjunto africano llegaba al compromiso tras rescatar un empate frente a Brasil en la jornada inaugural , mientras que Escocia había iniciado el torneo con una victoria sobre Haití. Esto convirtió el duelo en uno de los más importantes del sector, pues ambos equipos buscaban colocarse en una posición privilegiada antes de la última fecha de la fase de grupos.

Gracias a este resultado, Marruecos alcanzó cuatro unidades y se colocó momentáneamente en la parte alta del Grupo C, incrementando considerablemente sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del certamen. Escocia, por su parte, se mantiene con tres puntos y deberá jugarse gran parte de sus aspiraciones en la última jornada.

Saibari golpeó desde el inicio

El partido prácticamente comenzó con ventaja para Marruecos. Apenas transcurría poco más de un minuto cuando Ismael Saibari apareció para aprovechar una gran asistencia de Brahim Díaz y enviar el balón al fondo de las redes, sorprendiendo a la defensa escocesa y estableciendo el 1-0 definitivo.

El tanto se convirtió además en uno de los más rápidos del Mundial 2026 hasta el momento, dejando claro que los africanos estaban decididos a buscar la victoria desde el primer instante. La anotación obligó a Escocia a modificar su planteamiento y adelantar líneas durante gran parte del encuentro.

A pesar de la reacción escocesa, Marruecos logró controlar varios lapsos del partido y generó oportunidades para ampliar la ventaja, especialmente durante la primera mitad, donde mostró una versión más agresiva y dinámica en ataque.

Todo se definirá en la última jornada

La victoria deja a Marruecos en una posición favorable para conseguir su boleto a la fase eliminatoria. Con cuatro puntos en dos partidos, los dirigidos por Walid Regragui llegarán a la última jornada dependiendo de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final.

Por ahora, los Leones del Atlas pueden celebrar una victoria sufrida pero valiosa. El gol tempranero de Ismael Saibari marcó la diferencia en un partido donde Marruecos mostró madurez, orden y eficacia para quedarse con tres puntos que podrían acercarlo a una nueva aventura en las rondas de eliminación directa del Mundial 2026.