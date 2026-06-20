Mundial 2026: ¿por qué expulsaron a Miguel Almirón en el Turquía vs Paraguay?

El duelo entre Turquía y Paraguay correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más polémicas del torneo.

Cuando el encuentro se encontraba en un momento de máxima tensión, Miguel Almirón terminó viendo la tarjeta roja y abandonó el terreno de juego, una decisión arbitral que generó debate entre aficionados y analistas.

La expulsión del futbolista paraguayo llamó especialmente la atención porque ocurrió tras una acción poco habitual.

¿Qué ocurrió con Miguel Almirón?

De acuerdo con los reportes posteriores al partido, mientras el silbante estaba dialogando con múltiples jugadores en el terreno de juego, los jugadores hablaban entre sí sobre la falta previa, durante uno de esos intercambios, el paraguayo se acercó al jugador turco mientras se cubría la boca para evitar que sus palabras fueran captadas por las cámaras de televisión.

La acción generó múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos aficionados consideraron excesiva la decisión, mientras que otros defendieron la aplicación estricta del reglamento por parte del cuerpo arbitral.

Paraguay logró resistir y quedarse con la victoria

A pesar de jugar los minutos finales con un hombre menos, Paraguay consiguió sostener la ventaja obtenida previamente y terminó imponiéndose por marcador de 1-0 sobre Turquía.

El resultado permitió a la Albirroja sumar tres puntos de enorme valor dentro de un grupo que también integran Estados Unidos y Australia. Gracias a esta victoria, los paraguayos mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Por su parte, Almirón se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios de la jornada . Su expulsión no solo condicionó el cierre del encuentro, sino que también abrió un debate sobre los límites de las protestas hacia los árbitros en un torneo donde la FIFA ha insistido en mantener un control más estricto sobre la conducta de los futbolistas.

Mientras Paraguay celebra un triunfo clave, la selección sudamericana deberá analizar las consecuencias de perder temporalmente a uno de sus jugadores más experimentados en un momento decisivo del Mundial 2026.