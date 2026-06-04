Mundial 2026: ¿Por qué Japón se cambió las instalaciones de Tigres por las de Monterrey?

La Selección de Japón sorprendió durante su estancia en Nuevo León rumbo al Mundial 2026 al modificar sus planes de entrenamiento apenas unos días después de llegar a Monterrey.

Lo que inicialmente estaba previsto para realizarse en las instalaciones de Tigres cambió de manera inesperada. Los llamados "Samuráis Azules" eligieron a Monterrey como una de sus bases de preparación antes de disputar sus compromisos mundialistas.

¿Qué pasó?

De acuerdo con diversos reportes, la Federación Japonesa de Futbol mostró inconformidad con las condiciones del terreno de juego del Centro de Entrenamiento Tigre (CET), complejo que originalmente había sido designado para albergar sus prácticas durante su estancia en la Sultana del Norte.

Las observaciones realizadas por integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo estuvieron relacionadas con el estado de la cancha principal, la cual no habría cumplido con las expectativas de una selección que busca llegar en las mejores condiciones físicas posibles a la Copa del Mundo .

Incluso, medios locales señalaron que existía preocupación por posibles riesgos de lesión para los futbolistas. Ante esta situación, Japón decidió cancelar los entrenamientos programados en las instalaciones felinas y buscar una alternativa que ofreciera mejores condiciones para su preparación.

El Barrial apareció como solución

Tras conocer la decisión del combinado asiático, el Comité Organizador Monterrey 2026 intervino para encontrar una solución inmediata.

La respuesta llegó desde El Barrial, complejo deportivo perteneciente a Rayados de Monterrey y que además cuenta con la aprobación de FIFA como una de las instalaciones aptas para funcionar como campo base durante el Mundial.

Las instalaciones rayadas fueron puestas a disposición de la selección japonesa, que encontró en ellas las condiciones necesarias para continuar con su preparación. La rapidez con la que se realizó el cambio evitó contratiempos importantes en el itinerario del equipo dirigido por Hajime Moriyasu.

Monterrey vivirá un ambiente mundialista

La presencia de Japón en la ciudad forma parte de las actividades previas a la Copa del Mundo y representa una muestra de la importancia que tendrá Monterrey dentro del torneo.

Además de los entrenamientos de la selección asiática, la ciudad recibirá a miles de aficionados y delegaciones internacionales durante el certamen.