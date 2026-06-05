Mundial 2026: ¿por qué las selecciones europeas 'sufrirán' más los juegos que el resto de países?

La Copa del Mundo de 2026 promete ser una de las más exigentes en la historia reciente del futbol, no solo por el aumento a 48 selecciones participantes, sino también por las condiciones climáticas que enfrentarán los equipos en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los ejemplos más recientes fue el de Noruega, selección que regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

El clima podría ser un rival más

A diferencia de muchas selecciones de América Latina, África o algunas regiones de Asia, varios países europeos están acostumbrados a temperaturas considerablemente más bajas durante gran parte del año. Esto provoca que los futbolistas necesiten un periodo de adaptación mayor cuando compiten en escenarios con calor intenso y altos niveles de humedad.

Las preocupaciones no son nuevas. Diversos estudios y especialistas han advertido que varias de las sedes mundialistas podrían presentar condiciones extremas durante junio y julio, especialmente en ciudades como Monterrey, Miami y algunas zonas del sur de Estados Unidos.

Noruega cansado e Inglaterra ya trabaja

Durante una de sus sesiones de entrenamiento en Estados Unidos, los jugadores noruegos tuvieron que interrumpir temporalmente las actividades debido al intenso calor , situación que evidenció los retos físicos que enfrentarán varios equipos europeos en el certamen.

La situación ha sido tomada tan en serio que algunas selecciones europeas han implementado planes específicos de adaptación. Inglaterra, por ejemplo, realizó una concentración previa en Florida con el objetivo de acostumbrar a sus jugadores a las altas temperaturas y la humedad que encontrarán durante el torneo.

El seleccionador Thomas Tuchel reconoció recientemente que el calor no representa una ventaja para los equipos europeos, aunque aseguró que cuentan con estrategias de enfriamiento, monitoreo físico y programas especiales de preparación para minimizar el impacto climático.

Algunos parten con ventaja

Aunque cada selección deberá adaptarse a las condiciones específicas de las sedes donde juegue, diversos analistas consideran que los equipos provenientes de regiones con climas cálidos podrían tener una ligera ventaja fisiológica.

Países como México, Brasil, Colombia, Marruecos, Senegal, Japón o Corea del Sur suelen disputar partidos en ambientes de altas temperaturas de manera habitual, algo que podría facilitar su adaptación durante el Mundial. Esto no significa que tengan garantizado un mejor rendimiento, pero sí que enfrentarían un proceso de aclimatación menos complejo que varias selecciones europeas.

FIFA ya prepara medidas especiales

Ante las advertencias de especialistas y jugadores, la FIFA ha implementado protocolos para reducir los riesgos relacionados con el calor. Entre las medidas se encuentran pausas obligatorias para hidratación, zonas climatizadas para suplentes y personal técnico , así como monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en cada sede.

A un año de que comience la fase decisiva del torneo, el clima ya se perfila como uno de los factores que podrían influir en el desempeño de las selecciones. Y aunque el talento seguirá siendo determinante dentro del campo, la capacidad de adaptación al calor podría convertirse en una ventaja importante durante el Mundial 2026.