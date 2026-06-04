Mundial 2026: ¿Qué artistas estarán en la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y uno de los eventos más esperados antes del arranque del torneo será la ceremonia inaugural que tendrá lugar en la Ciudad de México.

A tan solo unos días del partido que abrirá oficialmente la justa mundialista, la FIFA confirmó una alineación artística que reunirá a figuras de talla internacional y a destacados exponentes de la música latinoamericana.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el estadio sede del encuentro inaugural del Mundial. La ceremonia comenzará una hora y media antes del silbatazo inicial y buscará mostrar al mundo una mezcla de cultura, música y entretenimiento que acompañará el inicio del torneo más importante del futbol.

¿Quiénes estarán en la inauguración?

Serán Shakira y Burna Boy quienes protagonicen uno de los momentos estelares de la ceremonia al interpretar por primera vez en vivo “Dai Dai”, una de las canciones que forman parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presentación tendrá además un componente social, ya que la canción forma parte de una iniciativa impulsada por la FIFA y Global Citizen para recaudar fondos destinados a proyectos de educación y acceso al deporte para niñas y niños alrededor del mundo. El objetivo es alcanzar una recaudación de 100 millones de dólares al finalizar la competencia.

La presencia de Shakira también adquiere relevancia porque la artista colombiana volverá a formar parte de una Copa del Mundo, luego de haber participado en anteriores ediciones con temas que se convirtieron en fenómenos globales.

Artistas mexicanos y latinoamericanos también estarán presentes

La FIFA confirmó que la ceremonia contará con una amplia representación musical. Además de Shakira y Burna Boy, el escenario recibirá a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La intención es que el espectáculo refleje la diversidad cultural del continente y la importancia que tiene México como país anfitrión. Cada uno de los artistas formará parte de una producción diseñada para acompañar el lanzamiento oficial del álbum musical del Mundial y generar una experiencia única para los miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del planeta.

Las autoridades organizadoras recomendaron a los aficionados llegar con suficiente anticipación, ya que las puertas del estadio abrirán varias horas antes para ofrecer actividades, experiencias interactivas y entretenimiento previo al encuentro.

México abrirá oficialmente la Copa del Mundo

La ceremonia de Ciudad de México tendrá un significado especial, ya que será la primera de las tres inauguraciones programadas para el Mundial 2026. Posteriormente se realizarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones de la competencia.

Con ello, México volverá a ocupar un lugar histórico dentro del futbol internacional al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La FIFA adelantó además que en los próximos días podrían anunciarse más artistas invitados para complementar el espectáculo que marcará el inicio de un torneo que reunirá a miles de millones de aficionados alrededor del mundo.

Nuevas ceremonias dentro de los estadios

Como parte de las innovaciones para esta edición, la FIFA también reveló cambios en los protocolos previos a los partidos. Entre ellos destaca la participación de todos los jugadores convocados de ambas selecciones durante los himnos nacionales, quienes se ubicarán alrededor del círculo central para compartir un momento conjunto con los aficionados.

Asimismo, se incorporarán enormes banderas de los países participantes, mosaicos en el terreno de juego y diversos elementos visuales que buscarán convertir cada partido en una experiencia más inmersiva. En fases posteriores del torneo también podrían añadirse efectos especiales, humo de colores y pirotecnia para reforzar el ambiente de celebración.

Con música, cultura y nuevas experiencias para los aficionados, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en uno de los eventos más vistos del año y en el punto de partida de una histórica edición del torneo.