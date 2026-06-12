Mundial 2026: ¿Qué partido pitarán César Arturo y Katia Itzel, árbitros mexicanos? Aquí te contamos

México volverá a tener representación dentro del terreno de juego durante la Copa del Mundo de 2026, aunque esta vez no será por medio de un futbolista. La FIFA confirmó que los silbantes mexicanos Katia Itzel y César Arturo será el encargado de impartir justicia en uno de los encuentros de la primera jornada de la fase de grupos, consolidando una vez más su presencia entre los árbitros más importantes del futbol internacional.

Mientras Ramos aportará la experiencia de haber participado previamente en Mundiales y torneos de gran relevancia, la mexicana continuará consolidándose como una de las árbitras con mayor proyección dentro del futbol internacional.

¿Qué partido arbitrarán?

De acuerdo con las designaciones arbitrales para la primera fecha del torneo, César Arturo Ramos será el árbitro central del encuentro entre Irán y Nueva Zelanda del lunes 15 de junio, correspondiente al Grupo G del Mundial de 2026. El compromiso se perfila como uno de los más interesantes de la jornada debido a la importancia que tendrá en las aspiraciones de ambas selecciones para avanzar a la ronda de eliminación directa.

La FIFA también designó a Katia Itzel García como árbitra central para el encuentro entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos y programado para disputarse el domingo 14 de junio. La silbante continúa consolidándose como una de las figuras más importantes del arbitraje femenil y mexicano en la actualidad.

Bajo la lupa de la FIFA

Cada partido del Mundial representa una evaluación constante para los árbitros designados. Tanto César Arturo Ramos en el Irán vs Nueva Zelanda como Katia Itzel García en el Países Bajos vs Japón estarán bajo la observación de la Comisión de Árbitros de la FIFA, que determinará futuras asignaciones conforme avance el torneo.

Una actuación destacada podría abrirles la puerta para dirigir encuentros de mayor relevancia en las rondas eliminatorias. Por lo pronto, ambos tendrán la responsabilidad de representar al arbitraje mexicano en dos compromisos importantes de la fase de grupos, demostrando que México no solo está presente dentro de la cancha con sus selecciones, sino también entre los encargados de hacer cumplir las reglas del juego en la máxima competición del futbol mundial.