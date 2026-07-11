Mundial 2026: ¿Qué se sabe del fallecimiento de Jayden Adams, jugador sudafricano?

El futbol mundial amaneció de luto este sábado tras confirmarse el fallecimiento del mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien apenas unas semanas atrás había representado a su país en la Copa del Mundo 2026.

La noticia fue dada a conocer por el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) y posteriormente confirmada por el Ministerio de Deportes del país.

Una de las figuras de Sudáfrica en el Mundial

Jayden Adams formó parte del plantel sudafricano que disputó el Mundial 2026, siendo uno de los mediocampistas más importantes del equipo dirigido por Hugo Broos. Durante la competencia disputó tres encuentros, incluyendo los compromisos frente a México y República Checa como titular , además de ingresar de cambio en la victoria sobre Corea del Sur.

Antes del Mundial, el futbolista también había sido pieza clave para que el Mamelodi Sundowns conquistara la Liga de Campeones de África, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del futbol sudafricano.

Previamente desarrolló gran parte de su carrera en Stellenbosch FC, donde se convirtió en el primer jugador formado en la academia del club en firmar un contrato profesional.

¿Qué fue lo que sucedió?

Hasta el momento, las autoridades y la familia no han informado la causa del fallecimiento, por lo que se ha pedido respeto y evitar cualquier tipo de especulación mientras continúan las investigaciones.

La historia de Jayden Adams también estuvo marcada por momentos complicados fuera de las canchas. Durante el Mundial se dio a conocer que disputó el encuentro frente a República Checa apenas unas horas después del fallecimiento de su abuela, una pérdida que él mismo reconoció como uno de los episodios más difíciles de su vida.

A pesar del dolor, decidió mantenerse con la selección para cumplir el sueño de representar a su país en la máxima competencia del futbol internacional. Aquella imagen recorrió distintos medios y hoy cobra un significado aún más emotivo tras conocerse su fallecimiento.

En el ámbito personal, Adams mantenía una relación con Aqueelah Adendorf, con quien tenía una hija de cinco años. Tras confirmarse la noticia, su pareja compartió un mensaje de despedida en redes sociales, recordándolo como su mejor amigo, compañero y principal apoyo durante los últimos años.

El Mundial rindió homenaje a Adams

Antes del inicio del partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria del futbolista sudafricano.

El gesto fue acompañado por múltiples mensajes de solidaridad emitidos por FIFA, la Federación Sudafricana de Futbol, el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica y diversas figuras del deporte, quienes coincidieron en destacar no solo su talento dentro del terreno de juego, sino también su humildad y profesionalismo.