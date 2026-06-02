Mundial 2026: ¿Qué uniformes utilizará la Selección Mexicana en fase de grupos? Aquí te contamos

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026, y uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos días es el de los uniformes que utilizará durante la fase de grupos .

De acuerdo con reportes recientes, el equipo dirigido por Javier Aguirre apostará por una estrategia poco habitual.

¿Qué uniformes usarán?

El debut de la Selección Mexicana será ante Sudáfrica, encuentro en el que saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional: jersey verde, short blanco y calcetas rojas. Esta combinación representa la identidad histórica del equipo nacional y suele ser utilizada en partidos importantes, especialmente cuando funge como local.

Para el segundo compromiso, ante Corea del Sur en Guadalajara, el conjunto mexicano vestirá completamente de negro, correspondiente a su tercer uniforme. Este diseño ha sido uno de los más comentados por su estilo moderno y por romper con los colores tradicionales del Tricolor, lo que le da un toque innovador a la imagen del equipo.

Finalmente, en el cierre de la fase de grupos frente a República Checa, México utilizará el uniforme blanco con detalles en verde y rojo. Esta equipación suele ser considerada la de visitante y mantiene elementos que evocan la bandera nacional, reforzando la identidad del equipo en el escenario internacional.

Una estrategia poco común en Mundiales

El uso de tres uniformes distintos en la fase de grupos representa una decisión inusual dentro de la historia de los Mundiales. Generalmente, las selecciones optan por repetir alguna de sus equipaciones dependiendo de factores como el rival o la designación de localía.

Sin embargo, en esta ocasión, México buscará mostrar todas sus versiones desde el arranque del torneo. Esta estrategia no solo responde a cuestiones deportivas, sino también a un enfoque comercial y de identidad , permitiendo que cada partido tenga una imagen distinta ante los ojos del mundo.

Además, refleja la intención de innovar en un Mundial que será histórico por su formato y por la participación de tres países sede.

Con esta decisión, la Selección Mexicana no solo buscará avanzar a la siguiente ronda, sino también dejar huella desde lo visual, mostrando una combinación de tradición, modernidad y orgullo nacional en cada presentación.