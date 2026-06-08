Mundial 2026: ¿Quién es 'DPR Ian' y cuándo dará su concierto gratis? Aquí te contamos

La fiebre por el K-pop y la música asiática continúa creciendo en México, y ahora los aficionados tendrán la oportunidad de ver completamente gratis a uno de los artistas más populares de la escena alternativa surcoreana.

Se trata de DPR Ian, cantante, compositor y productor que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música asiática en los últimos años.

¿Quién es DPR Ian?

DPR Ian es el nombre artístico de Christian Yu, músico nacido en Australia y con ascendencia surcoreana. Antes de iniciar su carrera como solista, formó parte del grupo de K-pop C-Clown, donde comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria musical asiática.

Tras concluir aquella etapa, el cantante decidió emprender un proyecto artístico distinto y se integró al colectivo Dream Perfect Regime (DPR), una agrupación creativa dedicada a la producción musical, audiovisual y artística.

Fue precisamente ahí donde nació el nombre de DPR Ian, una propuesta que combina música, narrativa visual y una identidad artística muy particular.

A lo largo de su carrera ha destacado por mezclar géneros como el pop alternativo, R&B, rock y música electrónica, logrando construir una base de seguidores en distintos países del mundo.

Un fenómeno internacional

Durante los últimos años, DPR Ian ha conseguido millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a canciones como "Don't Go Insane", "So Beautiful", "Mood" y "Peanut Butter & Tears", temas que lo han consolidado como uno de los artistas asiáticos más escuchados fuera de Corea del Sur.

Su propuesta musical se distingue por videoclips cinematográficos, conceptos visuales elaborados y letras que suelen abordar temas relacionados con la identidad, la salud mental y las emociones humanas.

¿Cuándo será su concierto gratuito?

La visita de DPR Ian a México formará parte de las actividades organizadas alrededor del Mundial 2026. El artista se presentará el 23 de junio dentro del FIFA Fan Festival de Monterrey , uno de los espacios diseñados para que los aficionados disfruten de actividades culturales, deportivas y musicales durante la justa mundialista.

Lo más llamativo para sus seguidores es que el acceso al espectáculo será completamente gratuito, permitiendo que miles de personas puedan disfrutar de su música sin necesidad de adquirir un boleto para un concierto tradicional.

El Mundial también se vivirá con música

Con artistas provenientes de distintas regiones del planeta, los festivales para aficionados buscan convertir a las ciudades sede en puntos de encuentro para personas de diferentes nacionalidades y gustos.

Mientras la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo continúa avanzando, miles de aficionados ya esperan tanto los partidos como los conciertos que acompañarán al torneo. Entre ellos destaca el nombre de DPR Ian, quien promete convertirse en una de las principales atracciones musicales de los festejos mundialistas en México.