Mundial 2026: ¿Quién es Guillermo Pacheco, el mexicano que será árbitro en la final?

Guillermo Pacheco Larios fue designado para formar parte del equipo de encargados de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo este domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

¿Quién es Guillermo Pacheco?

Guillermo Pacheco Larios es un árbitro mexicano de 31 años, originario de Nogales, Sonora, que ha desarrollado buena parte de su carrera reciente como especialista en el sistema de videoarbitraje.

Su trabajo en esta área le permitió ser considerado dentro del grupo de oficiales seleccionados para la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La Final representará su participación número 11 en el torneo, todas ellas desempeñando funciones relacionadas con el VAR . De acuerdo con los registros difundidos, Pacheco trabajó en seis encuentros como árbitro principal de video, en dos como AVAR y en otros dos como soporte del sistema antes de recibir la designación para el partido por el campeonato.

¿Qué hará en el España vs Argentina?

La función de Pacheco será distinta a la del VAR principal. Al aparecer como SBVAR, permanecerá disponible para ocupar un lugar dentro de la cabina únicamente si alguno de los oficiales designados no puede continuar con sus labores.

El equipo tecnológico estará encabezado por el alemán Bastian Dankert como VAR, acompañado por el colombiano Nicolás Gallo como AVAR . También estarán como elementos de reserva la nicaragüense Tatiana Guzmán, el catarí Khamis Al-Marri y el propio Guillermo Pacheco.

Por esta razón, aunque su nombramiento forma parte del cuerpo arbitral de la Final, el sonorense no tendrá injerencia directa en las revisiones mientras no sea requerido como sustituto.

La designación de Pacheco adquiere relevancia debido a que permitirá que México tenga presencia arbitral en el encuentro más importante del certamen, después de que César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García concluyeran su participación mundialista. Además, el sonorense terminará la competencia como el árbitro mexicano con más apariciones en el Mundial 2026.