Mundial 2026: ¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la actual novia de Haaland?

Mientras Erling Haaland continúa liderando el histórico camino de Noruega en el Mundial 2026, otra figura ha comenzado a captar la atención de aficionados y medios de comunicación, Isabel Haugseng Johansen, su pareja desde hace varios años y una de las personas más importantes en la vida del delantero del Manchester City.

Su presencia en las tribunas durante los partidos del conjunto noruego, así como los mensajes de apoyo que ha compartido en redes sociales, han despertado la curiosidad de miles de seguidores que desean conocer más sobre la mujer que acompaña a una de las máximas estrellas del futbol mundial.

Una historia que comenzó desde la infancia

Isabel Haugseng Johansen nació en Bryne, Noruega, el mismo pueblo donde creció Erling Haaland. Ambos coincidieron desde pequeños y compartieron gran parte de su infancia dentro del club local Bryne FK , donde los dos practicaban futbol en las categorías juveniles.

Al igual que Haaland, Isabel también fue futbolista durante varios años y llegó a formar parte de los equipos femeniles del club. Aunque posteriormente decidió alejarse de la competencia profesional, el deporte fue el punto de partida de una relación que con el paso del tiempo se transformó en una historia de amor.

Los reportes señalan que, tras reencontrarse años después de la adolescencia, comenzaron una relación sentimental que ha permanecido sólida pese a la enorme exposición mediática que rodea al delantero noruego.

Una pareja que prefiere la privacidad

A diferencia de otras parejas de futbolistas de élite, Isabel y Haaland han optado por mantener un bajo perfil. Son pocas las ocasiones en las que aparecen juntos en eventos públicos, y ambos procuran reservar su vida familiar para su círculo cercano.

En diciembre de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, una noticia que el propio Haaland aseguró cambió por completo su perspectiva personal y profesional. El delantero ha reconocido que convertirse en padre le ha ayudado a encontrar un mejor equilibrio entre su carrera y su vida fuera de las canchas .

Su apoyo ha sido constante durante el Mundial

Durante la participación de Noruega en el Mundial 2026, Isabel Haugseng Johansen ha acompañado a Haaland en varios encuentros, convirtiéndose en una de las imágenes recurrentes de las transmisiones internacionales.

Previo al duelo de cuartos de final frente a Inglaterra, compartió un emotivo mensaje de apoyo para el goleador noruego, reafirmando el respaldo que le ha brindado desde el inicio de su carrera. Sus publicaciones rápidamente se viralizaron entre los aficionados, quienes destacaron la cercanía y complicidad que existe entre ambos.