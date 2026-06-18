Mundial 2026: ¿quién es María Pinargote, la mujer que ganó ir de por vida a todos los mundiales?

Se trata de María del Jesús Pinargote Zambrano, una ecuatoriana cuya historia volvió a hacerse viral durante el Mundial de 2026 gracias a un premio que le permitió viajar a los campeonatos del mundo de futbol de por vida.

La historia parece salida de una película, y es que todo se remonta a 1998, cuando la aficionada participó en una promoción oficial. Lo que parecía un simple concurso terminó cambiando su vida para siempre, otorgándole uno de los premios más extraordinarios que un amante del futbol podría imaginar.

¿Cómo es que ganó ese premio?

De acuerdo con diversos reportes, María participó en una dinámica promocional por parte de la Coca-Cola, patrocinador del Mundial de la FIFA. Tras depositar un cupón junto con una tapa de refresco, recibió una llamada que inicialmente creyó que era una broma. Sin embargo, la noticia era real, había ganado viajes de por vida para asistir a las Copas del Mundo organizadas por la FIFA junto a un acompañánte.

Antes de recibir aquel premio, Pinargote jamás había viajado en avión ni había salido de Ecuador. Lo que parecía una experiencia única terminó convirtiéndose en una aventura que la llevaría a recorrer distintos continentes y conocer algunos de los estadios más emblemáticos del planeta.

Apoyando siempre desde las tribunas

Gracias a ese premio, la aficionada ecuatoriana logró asistir a siete Copas del Mundo consecutivas. Su recorrido comenzó en Francia 1998 y continuó en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y este en México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Durante estos viajes estuvo acompañada en varias ocasiones por familiares y seres queridos. Su esposo fue uno de sus compañeros de aventura en los primeros Mundiales, mientras que posteriormente compartió la experiencia con otros miembros de su familia.

Más allá de los partidos, Pinargote ha explicado que uno de los momentos que más disfruta es poder mostrar la bandera de Ecuador en diferentes rincones del mundo y convivir con aficionados de distintas nacionalidades unidos por la pasión por el futbol.