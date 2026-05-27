Mundial 2026: ¿quién es Tim Payne y por qué se está haciendo viral? Aquí te explicamos

En medio de la expectativa por el Mundial de 2026, uno de los nombres que ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales es el de Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que poco a poco ha llamado la atención de aficionados fuera de Oceanía.

¿Por qué se volvió viral?

El nombre de Tim Payne comenzó a viralizarse gracias al creador de contenido Valen Scarsini comenzó una campaña para volverlo un jugador "relevante" previo al arranque de la Copa del Mundo 2026. Y es que previo a que lo reconocieran mundialmente, el neozelandés contaba con poco más de 4 mil seguidores en Instagram y su publicación con más "me gusta" era de más de 200.

A unas horas del video del argentino, el jugador de Nueva Zelanda ahora cuenta con 279mil seguidores, y ese mismo post ahora tiene 137mil likes, y en ambos se espera que las cifras continúen subiendo.

De promesa juvenil a pieza clave de los “All Whites”

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland y desde muy joven fue considerado un talento prometedor del futbol neozelandés. Su carrera comenzó en clubes locales como Auckland City y Waitakere United, donde rápidamente destacó por su versatilidad en el campo.

Esa proyección lo llevó a dar el salto a Europa con el Blackburn Rovers de Inglaterra, aunque no logró consolidarse en el primer equipo. Posteriormente, regresó a su país para continuar su desarrollo antes de tener una breve experiencia en Estados Unidos con el Portland Timbers 2.

Actualmente, Payne milita en el Wellington Phoenix de la A-League australiana, donde se ha convertido en un jugador constante y confiable y de acuerdo con Transfermarkt, está cotizado en 400 mil euros.

Un futbolista versátil que puede jugar en varias posiciones

Uno de los aspectos que más ha generado conversación sobre Payne es su capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones . A lo largo de su carrera ha jugado como mediocampista, defensor e incluso en otras zonas del campo, lo que lo convierte en un elemento muy útil para cualquier entrenador.

Esa versatilidad ha sido clave para mantenerse durante años en la selección de Nueva Zelanda, donde suma decenas de partidos internacionales y ha participado en distintos procesos desde categorías juveniles.

Su papel rumbo a la Copa del Mundo

Nueva Zelanda logró su clasificación al Mundial de 2026 tras dominar la eliminatoria de Oceanía, asegurando así su tercera participación en la historia del torneo.

En este contexto, Payne aparece como uno de los jugadores experimentados dentro del plantel, aportando equilibrio y conocimiento táctico en un equipo que buscará hacer historia y superar la fase de grupos por primera vez.

En un Mundial donde siempre surgen figuras inesperadas, Payne encarna justamente ese tipo de jugador que, sin reflectores, puede convertirse en protagonista.