Mundial 2026: ¿Quién es Vozinha, el portero de Cabo Verde que detuvo a España?

La Copa del Mundo de 2026 ya tiene una de sus primeras grandes historias y lleva el nombre de Vozinha. El experimentado guardameta de Cabo Verde se convirtió en la figura del empate sin goles ante España, resultado que sorprendió al mundo del futbol y que colocó a la selección africana entre las revelaciones del torneo.

Mientras La Furia Roja intentó imponer condiciones desde el inicio, una y otra vez se encontró con la resistencia de un arquero que parecía tener una respuesta para cada disparo .

La actuación fue tan destacada que Vozinha fue elegido como el mejor jugador del encuentro, convirtiéndose de inmediato en uno de los nombres más comentados del Mundial.

Una carrera construida lejos de los reflectores

Detrás del héroe de Cabo Verde se encuentra Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha. Nacido en 1986, el arquero desarrolló gran parte de su carrera lejos de las grandes ligas europeas, pasando por equipos de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

A diferencia de muchas estrellas mundialistas, Vozinha no tuvo un ascenso meteórico. Incluso debutó como profesional relativamente tarde y fue construyendo su carrera paso a paso hasta convertirse en uno de los referentes de la selección caboverdiana.

Antes del Mundial ya era considerado una pieza fundamental del equipo, especialmente después de una sólida eliminatoria en la que ayudó a clasificar al país por primera vez a una Copa del Mundo.

La primera gran revelación del Mundial

A sus 40 años, Vozinha también rompió registros al convertirse en uno de los debutantes más veteranos en la historia de la Copa del Mundo. Lejos de verse afectado por la edad, el guardameta mostró reflejos, liderazgo y una personalidad que terminó marcando diferencia frente a los atacantes españoles.

Su actuación no solo le permitió a Cabo Verde sumar un resultado histórico, también lo transformó en una de las primeras figuras virales del torneo. Millones de aficionados alrededor del mundo descubrieron la historia de un arquero que pasó años lejos de los reflectores y que ahora disfruta su momento más importante en el escenario más grande del futbol.