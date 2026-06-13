Mundial 2026: ¿Quiénes son Karina y Winter, las coreanas que se robaron el corazón en Guadalajara?

La Copa del Mundo de 2026 sigue dejando momentos virales dentro y fuera de las canchas. En esta ocasión, las protagonistas fueron Karina y Winter, quienes sorprendieron a miles de aficionados al aparecer en las tribunas del Estadio Guadalajara para apoyar a la Selección de Corea del Sur durante su participación en el Mundial.

Bastaron algunas imágenes y videos para que sus nombres se convirtieran en tendencia, especialmente entre seguidores del futbol y fanáticos del K-Pop que no esperaban ver a dos de las estrellas más populares de la música surcoreana en territorio mexicano durante la justa mundialista.

La inesperada visita que se volvió viral

Karina y Winter fueron captadas siguiendo las acciones del partido de Corea del Sur en Guadalajara. Las cámaras del estadio y diversos aficionados compartieron imágenes de las cantantes animando al conjunto asiático desde las gradas, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Su aparición rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. Incluso muchos asistentes aseguraron que la presencia de las artistas generó tanta expectativa como el propio encuentro, con cientos de aficionados intentando obtener fotografías o videos de las integrantes de aespa.

La visita también evidenció el alcance global que ha adquirido la Copa del Mundo, un torneo que no solo reúne a las mejores selecciones del planeta, sino que también atrae a celebridades, artistas e influencers de distintas partes del mundo.

¿Quiénes son?

Karina, cuyo nombre real es Yoo Ji-min, nació el 11 de abril de 2000 en Corea del Sur. Es la líder de aespa y una de las figuras más reconocidas de la cuarta generación del K-Pop. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples campañas publicitarias y colaboraciones con marcas internacionales, convirtiéndose en uno de los rostros más influyentes de la industria musical surcoreana.

Por su parte, Winter, nacida como Kim Min-jeong el 1 de enero de 2001, es una de las vocalistas principales del grupo. Su talento vocal y popularidad la han convertido en una de las artistas más seguidas dentro del fenómeno global del K-Pop.

Junto a su compañera, forma parte del núcleo principal de aespa, agrupación que ha logrado posicionarse entre las más exitosas de los últimos años con éxitos que han alcanzado los primeros lugares en plataformas digitales alrededor del mundo.

El Mundial también se juega fuera de la cancha

La aparición de Karina y Winter demuestra cómo la Copa del Mundo trasciende el ámbito deportivo. El torneo se ha convertido en un punto de encuentro para distintas culturas, industrias y fenómenos globales que encuentran en el futbol una plataforma para conectar con millones de personas.

Mientras Corea del Sur busca avanzar en el Mundial 2026, las integrantes de aespa ya lograron una pequeña victoria fuera del terreno de juego, conquistar a miles de aficionados en Guadalajara y convertirse en una de las imágenes más comentadas de los primeros días del torneo. Su visita confirmó que el Mundial no solo reúne a estrellas del futbol, sino también a figuras capaces de paralizar las redes sociales con una sola aparición.