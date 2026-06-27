Mundial 2026: República Democrática del Congo elimina a Uzbekistán tras una gran remontada

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentaron hoy en el imponente Atlanta Stadium por la tercera y definitiva jornada del Grupo K en el Mundial de la FIFA 2026. La escuadra africana llegó con un solo punto tras empatar sorpresivamente ante Portugal y caer por la mínima frente a Colombia, mientras que los asiáticos arribaron sin unidades luego de sufrir dolorosas derrotas previas ante colombianos y lusos.

Primer Tiempo

El conjunto uzbeko inició el compromiso con mucha intensidad ofensiva. En el minuto diez, el habilidoso delantero Eldor Shomurodov aprovechó una grave desatención del central Axel Tuanzebe para definir con una sutil vaselina sobre el guardameta Lionel Mpasi, decretando el uno a cero parcial. Tras la anotación, el encuentro se tornó sumamente disputado e intenso en la mitad del terreno de juego.

La frustración congoleña provocó duras faltas tácticas, destacando las amonestaciones recibidas por Noah Sadiki al minuto veintiuno y Nathanaël Mbuku en el tiempo añadido de la primera etapa. Asimismo, el recio zaguero uzbeko Abdukodir Khusanov fue amonestado al cuarenta y tres tras cortar un avance peligroso, yéndose al descanso la ventaja mínima del cuadro de Fabio Cannavaro.

Segundo Tiempo

En el complemento, el estratega Sébastien Desabre ajustó su esquema táctico ingresando al atacante Fiston Mayele por Bakambu al minuto cincuenta. La presión ofensiva funcionó en el minuto sesenta y ocho, cuando el árbitro Felix Zwayer pitó un penal ratificado por el VAR; Yoane Wissa ejecutó con frialdad engañando por completo a Abduvohid Nematov para empatar el duelo.

La remontada se consolidó al minuto setenta y ocho tras una notable combinación que Fiston Mayele culminó mediante un fuerte disparo cruzado. Al minuto noventa, Yoane Wissa firmó su doblete individual con una definición sutil al poste izquierdo tras precisa asistencia de Théo Bongonda, sentenciando un merecido y festejado marcador final de tres goles por uno.

Los mejores futbolistas del choque fueron Yoane Wissa para RD del Congo por sus desequilibrantes anotaciones, y Eldor Shomurodov en Uzbekistán por su liderazgo ofensivo. Con este triunfo, RD del Congo llegó a cuatro puntos buscando clasificar a dieciseisavos como mejor tercero, mientras que Uzbekistán consumó su eliminación definitiva del torneo sin sumar unidades.