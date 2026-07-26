Mundial 2026: Ricardo La Volpe intenta apagar el fuego tras sus insultos contra los mexicanos

El director técnico argentino Ricardo La Volpe ofreció una disculpa pública a la afición de México tras la intensa controversia generada por un video viral en el marco de la Copa Mundial de la FIFA. El exentrenador del Tricolor buscó resarcir la indignación provocada por unas desafortunadas declaraciones realizadas en un aeropuerto.

¿Qué dijo exactamente Ricardo La Volpe?

El incidente ocurrió cuando un seguidor mexicano abordó al técnico para cuestionarlo sobre su favorito en la gran final del torneo. Ante la pregunta, el estratega respondió enfáticamente que apoyaba a su país natal, añadiendo la polémica frase de que "los únicos que se vendían eran los mexicanos", lo cual desató un inmediato escándalo mediático.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando el malestar de miles de fanáticos y analistas deportivos. Diversas voces tildaron a La Volpe de desagradecido, recordando que desarrolló la mayor parte de su exitosa carrera profesional en el fútbol azteca y que ha establecido su vida entera en suelo mexicano.

En sus propias palabras...

Ante la creciente oleada de reproches, el timonel sudamericano emitió un comunicado oficial y concedió entrevistas aclaratorias. Explicó que utilizó la expresión de manera inadecuada, argumentando que en el argot futbolístico de su país natal la palabra "venderse" alude a la afición que cambia de apoyo o abuchea a su propia escuadra.

"Reconozco que la utilicé pésimamente, ofrezco disculpas y pido perdón. Jamás fue mi intención faltar al respeto a México", manifestó expresamente el entrenador. Asimismo, recordó con emotividad su profundo vínculo afectivo con la nación, destacando que reside permanentemente en el país y que cuenta con nueve nietos de nacionalidad mexicana.

Con este mensaje, el célebre estratega pretende cerrar un bochornoso capítulo que opacó el ambiente mundialista. La Volpe reiteró su gratitud al pueblo azteca por el cariño brindado a lo largo de los años, esperando que la afición comprenda su equivocación y perdone un lapsus verbal en el calor del momento.