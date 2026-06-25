Mundial 2026: Santos Bravos estarán como invitados especiales para el FIFA Fan Fest de Monterrey

La fiesta mundialista en Monterrey no solo se vivirá dentro de los estadios, sino también en los espacios pensados para reunir a miles de aficionados que buscan seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese ambiente, la agrupación Santos Bravos fue confirmada como una de las invitadas especiales del FIFA Fan Fest de Monterrey, evento que se ha convertido en uno de los principales puntos de convivencia durante el torneo.

La presentación de la agrupación formará parte del show que también dará el cantante español Enrique Iglesias en Nuevo León , donde se espera la presencia de aficionados locales, nacionales y extranjeros. Con ello, el Fan Fest continúa sumando propuestas artísticas para complementar la experiencia futbolera con conciertos, actividades y espacios de entretenimiento.

¿Cuándo se estarán en tierras regias?

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, Santos Bravos se presentará como parte de una de las jornadas especiales del FIFA Fan Fest de Monterrey el próximo 28 de junio a las 19:30 horas, compartiendo escenario en una fecha que también contempla la participación de artistas de talla internacional. El evento se llevará a cabo en el Parque Fundidora, uno de los recintos más representativos de la ciudad y punto clave para las actividades públicas relacionadas con el Mundial 2026.

Su participación representa una oportunidad para conectar con nuevos seguidores y formar parte del ambiente cultural que acompaña a la justa mundialista.

Música y futbol se encontrarán en Fundidora

La presentación de Santos Bravos promete ser uno de los momentos destacados dentro de la agenda del Fan Fest de Monterrey. La combinación de música en vivo, ambiente mundialista y la presencia de miles de seguidores podría convertir la jornada en una de las más concurridas de la programación.

Con esta participación, la agrupación se suma a la lista de artistas que formarán parte de la celebración global del futbol, mientras Monterrey continúa posicionándose como una de las ciudades mexicanas con mayor actividad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.