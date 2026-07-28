Mundial 2026: Sebastián Beccacece desmiente las supuestas amenazas en el Ecuador vs México

El director técnico argentino Sebastián Beccacece rompió el silencio tras la ola de especulaciones que sugerían presuntas amenazas contra la Selección de Ecuador previas a su duelo frente a México en el Mundial 2026. El exentrenador del combinado tricolor buscó desmantelar cualquier narrativa extradeportiva sobre el choque disputado en dieciseisavos de final.

En entrevista con Radio Centro, el estratega desmintió categóricamente las versiones difundidas sobre supuestas intimidaciones a sus futbolistas, enfatizando que el resultado respondió exclusivamente a lo deportivo:

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate”, afirmó Beccacece.

¿El problema? Beccacece afirma que México fue superior

El entrenador también criticó la tendencia a buscar explicaciones ajenas al juego tras quedar fuera de la competición: “Cuando se pierde a veces es más fácil buscar otras explicaciones. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer y se acaba el debate. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas”, aseveró, pidiendo objetividad frente a la derrota.

El trasfondo del conflicto surge tras la caída 2-0 de Ecuador en el Estadio Banorte, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La escuadra sudamericana llegaba con ánimos elevados tras una victoria histórica ante Alemania en fase de grupos; sin embargo, la eliminación en dieciseisavos detonó rumores sobre supuestas presiones externas sobre el plantel.

Cierra su ciclo con dignidad

Respecto al desarrollo táctico, Beccacece admitió que el conjunto mexicano logró anular su propuesta: “El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia”, confesó el técnico, reconociendo el dominio del cuadro rival durante todo el compromiso.

Con estas declaraciones, Beccacece cerró su ciclo al frente de Ecuador, poniendo fin a semanas de especulación. Su testimonio devuelve el foco al terreno de juego, desestimando las teorías de conspiración y reconociendo los méritos futbolísticos de México para avanzar a la siguiente ronda del torneo mundialista.