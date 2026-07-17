Mundial 2026: Sheinbaum confirma su asistencia a la final en Nueva York

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya regalado su boleto a la inauguración del Mundial 2026, este viernes confirmó que sí asistirá este domingo 19 de julio a final, luego de recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras un acto realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, manifestó que sí aceptó esta invitación y al encuentro también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, Mark Carney", declaró Sheinbaum.

La final del torneo enfrentará a las selecciones de Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva York.

Sheinbaum detalló que viajará el sábado por la tarde y regresará a México el lunes por la mañana. Además, adelantó que este sábado ofrecerá un mensaje con más detalles sobre el viaje y que la conferencia de prensa sobre el tema del sargazo, originalmente programada para el domingo, se realizará un día antes.

El viaje ocurre en un momento clave para la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que el Gobierno mexicano, junto con la iniciativa privada, prepara sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para la próxima semana en la Ciudad de México.