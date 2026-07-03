Mundial 2026: ¿Siempre no? Partido México vs Inglaterra cambiaría nuevamente de horario

El partido entre México e Inglaterra sigue generando movimiento fuera de la cancha. A pocos días de disputarse el duelo de Octavos de Final del Mundial 2026, el horario del encuentro volvió a colocarse en el centro de la conversación, luego de que surgieran versiones sobre una nueva modificación en la programación del compromiso.

El encuentro, que originalmente estaba contemplado para jugarse a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, fue presuntamente movido al mediodía por cuestiones climatológicas, ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la capital del país.

Quejas habrían pesado en la decisión

La modificación no oficial del mediodía habría generado molestias tanto en el entorno de la Selección Mexicana como en el de Inglaterra, debido al impacto que representaba en la planeación deportiva, logística y de descanso de ambos equipos.

Para México, el cambio alteraba la preparación establecida para un partido de eliminación directa, mientras que para Inglaterra también implicaba ajustes importantes en su itinerario, alimentación, recuperación y adaptación a las condiciones de la Ciudad de México.

Ante esto, la prensa nacional e internacional reporta que todo apunta a que todo volvería a estar como en un inicio. El balón rodará, hasta el momento, en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas.

El clima sigue siendo un factor clave

La razón principal del primer cambio de horario estaba relacionada con el pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde y noche, una situación que ya había afectado a la Selección Mexicana en su partido ante Ecuador, cuando el inicio del encuentro tuvo que retrasarse por el protocolo de seguridad de la FIFA.

Con ese antecedente, la organización buscaba evitar una nueva interrupción, priorizando la seguridad de jugadores, aficionados, cuerpos técnicos y personal operativo. No obstante, el regreso al horario de las 18:00 horas dejaría nuevamente la atención puesta en las condiciones del clima para el día del partido.

Un duelo de máxima expectativa

Más allá del movimiento de horario, el México contra Inglaterra se mantiene como uno de los partidos más esperados de los Octavos de Final. El Tri llega motivado tras eliminar a Ecuador, mientras que el conjunto inglés avanzó luego de vencer a República Democrática del Congo.

El ganador de este encuentro avanzará a los Cuartos de Final, por lo que el ambiente en el Estadio Ciudad de México promete ser intenso desde horas antes del silbatazo inicial.