Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Sudáfrica | EN VIVO

12:30 PM

México y Sudáfrica, a escena

México y Sudáfrica saltan a la cancha para el calentamiento en un Estadio Ciudad de México convertido en epicentro mundial, a minutos de que comience la Copa del Mundo 2026. El ambiente es de fiesta total: miles de aficionados llegaron desde temprano, mientras autoridades desplegaron operativos especiales de movilidad y seguridad para una inauguración que marca un hecho histórico. México se convierte en el primer país en albergar tres Mundiales, y el inmueble capitalino en el primer estadio con tres partidos inaugurales.