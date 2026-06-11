Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Sudáfrica | EN VIVO
La espera termina: el imponente y renovado Estadio Ciudad de México es el escenario donde México, dirigido por Javier Aguirre en su tercer ciclo, recibe a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, dieciséis años después de aquel debut entre ambas selecciones en 2010. El torneo abre con el conjunto tricolor como protagonista de la justa.
Finaliza el partido
MÉXICO 2-0 SUDÁFRICA. Muchas gracias por acompañarnos en estos 90 minutos de acción deportiva :)
Otro expulsado más
César Montes recibe la tarjeta rojas tras una dura entrada sobre Khuliso Mudau. México se queda con 10 jugadores.
Finalizan los 90 minutos
Se agregan 7 minutos extra.
Roja directa
Tras una revisión en el Var, el jugador Themba Zwane es expulsado por un golpe a Roberto Alvarado. Sudáfrica se queda con 9 jugadores.
Aguirre vuelve a mover sus piezas
Sale Julián Quiñones. Entra Alexis Vega.
Cambio de Sudáfrica
Salen Aubrey Modiba e Iqraam Rayners, y entran Oswin Appollis y Evidence Makgopa.
Cambio de México
Entran Edson Álvarez y Armando González; dejan el campo Erik Lira y Raúl Jiménez.
Otro amonestado
Nkosinathi Sibisi es amonestado tras una artera jugada sobre Julián Quiñones.
Hecho histórico
Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven en la historia en debutar en una Copa del Mundo.
Pausa de hidratación
Segunda pausa de hidratación. México va ganando el partido 2-0.
¡GOOOOOOOOOOOOL!
MÉXICO 2-0 SUDÁFRICA. Raúl Jiménez amplió la ventaja con un cabezazo quirúrgico, apenas segundos después de los ingresos de Luis Chávez y Gilberto Mora, quienes sustituyeron a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo. Asistencia de Roberto Alvarado.
Segundo cambio
Jayden Adams sale del terreno de juego; ingresa Themba Zwane.
Segundo tiro libre mexicano
El tiro sale del área sudafricana, sin peligro.
Primer Cambio
Lyle Foster sale del terreno de juego; ingresa Thalente Mbatha.
Contra la barrera
Raúl Jiménez cobra de tiro libre; el balón rebota en la muralla sudafricana.
Llega la primera roja
Yaya Sithole es expulsado, tras una falta en fuera del área sobre Brian Gutiérrez. Tiro libre, Sudáfrica juega con 10 hombres el resto del partido
Se salva el Bafana Bafana
En una salida irresponsable de la defensa sudafricana, Álvaro Fidalgo estuvo cerca de firmar el segundo.
Segundo Tiempo
Comienza la parte complementaria. Sin cambios.
Finalizan los primeros 45 minutos
México 1-0 Sudáfrica.
Cerca, pero no pudo...
Brian Gutiérrez se presentó frente al arco sudafricano, pero su disparó dejó pocas sensaciones positivas.
CERCA DEL DOBLETE
Con un derechazo, Julián Quiñones colocó el balón en el travesaño sudafricano, a centimetros del segundo tanto.
RAÚL LA TUVO EN SUS PIES
Raúl Jiménez estuvo a punto de ampliar el marcador, pero Ronwen Williams logró sacar el balón con la yema de los dedos.
Casi llega el segundo
Jesús Gallardo llegó por la banda izquierda y buscó el centro, pero el balón fue controlado por Ronwen Williams, actual figura del conjunto sudafricano.
No se quedan atrás
Los Bafana Bafana adelantan líneas, pero Lyle Foster no logra materializar las oportunidades.
Siguen amenazando
Brian Gutiérrez se acerca con un certero disparo, el cual es detenido por el defensor Ime Okon.
Continúa la acción
Finaliza la pausa de hidratación. México 1-0 Sudáfrica
Primera pausa de hidratación
Llega la primera pausa de hidratación. México lo gana con justicia y solvencia, dominando los tiempos del partido, instalándose con autoridad en campo rival y manteniendo la presión sobre los Bafana Bafana desde la recuperación y la segunda jugada.
Primer amonestado del partido
Teboho Mokoena fue amonestado tras una falta retrasada sobre el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo. La tarjeta amarilla fue mostrada por Wilton Sampaio, árbitro central brasileño.
¡GOOOOOOOOOOOOL!
MÉXICO 1-0 SUDÁFRICA. Julián Quiñones enganchó y definió con frialdad, castigando un error en la salida sudafricana y adelantando al Tri en el partido inaugural.
Casi llega el primero
Raúl Jiménez tuvo en sus pies el primer tanto del encuentro, el cual fue atajado magistralmente por el arquero Ronwem Williams.
Arranca el partido
Inicia el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El Tri busca su primera victoria en un partido inaugural, decidido a imponer condiciones desde el arranque.
Suena el Himno Nacional Mexicano
Alejandro Fernández se encarga de entonar el Himno Nacional Mexicano.
Suena el Himno de Sudáfrica
Se entona el Himno Nacional de Sudáfrica, cortesía de la cantante Tyla.
México y Sudáfrica saltan a escena.
Al ritmo de Sirius de The Alan Parsons Project, la Selección Mexicana y Sudáfrica saltan al campo de juego para la ceremonia de himnos.
Se presenta la Copa del Mundo
Gianni Infantino y Salma Hayek, como embajadora de la FIFA, presentan la Copa del Mundo ante un Estadio Ciudad de México extasiado, que estalla en una ovación mientras el trofeo se eleva bajo los reflectores.
Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta se hacen presentes.
El cantante italiano Andrea Bocelli hace dueto con la surcoreana EJAE y el DJ francés David Guetta para interpretar “DNA”, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026.
Llegan los abanderados de las 48 selecciones.
Las banderas de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo se hacen presentes, previo al arranque del México vs Sudáfrica.
XI titular de Sudáfrica
El Bafana Bafana, dirigido por Hugo Broos, se hace presente con esta alineación estelar.
XI Titular de México
Javier Aguirre presenta a los once mexicanos que brincarán al terreno de juego.
México y Sudáfrica, a escena
México y Sudáfrica saltan a la cancha para el calentamiento en un Estadio Ciudad de México convertido en epicentro mundial, a minutos de que comience la Copa del Mundo 2026. El ambiente es de fiesta total: miles de aficionados llegaron desde temprano, mientras autoridades desplegaron operativos especiales de movilidad y seguridad para una inauguración que marca un hecho histórico. México se convierte en el primer país en albergar tres Mundiales, y el inmueble capitalino en el primer estadio con tres partidos inaugurales.