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Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Sudáfrica | EN VIVO

El Estadio Ciudad de México será el escenario en donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán sorprender ante la afición.

Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Sudáfrica | EN VIVO

Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Sudáfrica | EN VIVO

RICARDO HERNANDEZ
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La espera termina: el imponente y renovado Estadio Ciudad de México es el escenario donde México, dirigido por Javier Aguirre en su tercer ciclo, recibe a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, dieciséis años después de aquel debut entre ambas selecciones en 2010. El torneo abre con el conjunto tricolor como protagonista de la justa.

03:03 PM 11 jun 2026

Finaliza el partido

MÉXICO 2-0 SUDÁFRICA. Muchas gracias por acompañarnos en estos 90 minutos de acción deportiva :)

02:58 PM 11 jun 2026

Otro expulsado más

César Montes recibe la tarjeta rojas tras una dura entrada sobre Khuliso Mudau. México se queda con 10 jugadores.

02:57 PM 11 jun 2026

Finalizan los 90 minutos

Se agregan 7 minutos extra.

02:48 PM 11 jun 2026

Roja directa

Tras una revisión en el Var, el jugador Themba Zwane es expulsado por un golpe a Roberto Alvarado. Sudáfrica se queda con 9 jugadores.

02:45 PM 11 jun 2026

Aguirre vuelve a mover sus piezas

Sale Julián Quiñones. Entra Alexis Vega.

02:45 PM 11 jun 2026

Cambio de Sudáfrica

Salen Aubrey Modiba e Iqraam Rayners, y entran Oswin Appollis y Evidence Makgopa.

02:44 PM 11 jun 2026

Cambio de México

Entran Edson Álvarez y Armando González; dejan el campo Erik Lira y Raúl Jiménez.

02:40 PM 11 jun 2026

Otro amonestado

Nkosinathi Sibisi es amonestado tras una artera jugada sobre Julián Quiñones.

02:39 PM 11 jun 2026

Hecho histórico

Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven en la historia en debutar en una Copa del Mundo.

02:35 PM 11 jun 2026

Pausa de hidratación

Segunda pausa de hidratación. México va ganando el partido 2-0.

02:33 PM 11 jun 2026

¡GOOOOOOOOOOOOL!

MÉXICO 2-0 SUDÁFRICA. Raúl Jiménez amplió la ventaja con un cabezazo quirúrgico, apenas segundos después de los ingresos de Luis Chávez y Gilberto Mora, quienes sustituyeron a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo. Asistencia de Roberto Alvarado.

02:28 PM 11 jun 2026

Segundo cambio

Jayden Adams sale del terreno de juego; ingresa Themba Zwane.

02:24 PM 11 jun 2026

Segundo tiro libre mexicano

El tiro sale del área sudafricana, sin peligro.

02:23 PM 11 jun 2026

Primer Cambio

Lyle Foster sale del terreno de juego; ingresa Thalente Mbatha.

02:17 PM 11 jun 2026

Contra la barrera

Raúl Jiménez cobra de tiro libre; el balón rebota en la muralla sudafricana.

02:16 PM 11 jun 2026

Llega la primera roja

Yaya Sithole es expulsado, tras una falta en fuera del área sobre Brian Gutiérrez. Tiro libre, Sudáfrica juega con 10 hombres el resto del partido

02:12 PM 11 jun 2026

Se salva el Bafana Bafana

En una salida irresponsable de la defensa sudafricana, Álvaro Fidalgo estuvo cerca de firmar el segundo.

02:11 PM 11 jun 2026

Segundo Tiempo

Comienza la parte complementaria. Sin cambios.

01:55 PM 11 jun 2026

Finalizan los primeros 45 minutos

México 1-0 Sudáfrica.

01:54 PM 11 jun 2026

Cerca, pero no pudo...

Brian Gutiérrez se presentó frente al arco sudafricano, pero su disparó dejó pocas sensaciones positivas.

01:48 PM 11 jun 2026

CERCA DEL DOBLETE

Con un derechazo, Julián Quiñones colocó el balón en el travesaño sudafricano, a centimetros del segundo tanto.

01:47 PM 11 jun 2026

RAÚL LA TUVO EN SUS PIES

Raúl Jiménez estuvo a punto de ampliar el marcador, pero Ronwen Williams logró sacar el balón con la yema de los dedos.

01:41 PM 11 jun 2026

Casi llega el segundo

Jesús Gallardo llegó por la banda izquierda y buscó el centro, pero el balón fue controlado por Ronwen Williams, actual figura del conjunto sudafricano.

01:40 PM 11 jun 2026

No se quedan atrás

Los Bafana Bafana adelantan líneas, pero Lyle Foster no logra materializar las oportunidades.

01:35 PM 11 jun 2026

Siguen amenazando

Brian Gutiérrez se acerca con un certero disparo, el cual es detenido por el defensor Ime Okon.

01:33 PM 11 jun 2026

Continúa la acción

Finaliza la pausa de hidratación. México 1-0 Sudáfrica

01:30 PM 11 jun 2026

Primera pausa de hidratación

Llega la primera pausa de hidratación. México lo gana con justicia y solvencia, dominando los tiempos del partido, instalándose con autoridad en campo rival y manteniendo la presión sobre los Bafana Bafana desde la recuperación y la segunda jugada.

01:22 PM 11 jun 2026

Primer amonestado del partido

Teboho Mokoena fue amonestado tras una falta retrasada sobre el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo. La tarjeta amarilla fue mostrada por Wilton Sampaio, árbitro central brasileño.

01:15 PM 11 jun 2026

¡GOOOOOOOOOOOOL!

MÉXICO 1-0 SUDÁFRICA. Julián Quiñones enganchó y definió con frialdad, castigando un error en la salida sudafricana y adelantando al Tri en el partido inaugural.

01:10 PM 11 jun 2026

Casi llega el primero

Raúl Jiménez tuvo en sus pies el primer tanto del encuentro, el cual fue atajado magistralmente por el arquero Ronwem Williams.

01:03 PM 11 jun 2026

Arranca el partido

Inicia el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El Tri busca su primera victoria en un partido inaugural, decidido a imponer condiciones desde el arranque.

12:59 PM 11 jun 2026

Suena el Himno Nacional Mexicano

Alejandro Fernández se encarga de entonar el Himno Nacional Mexicano.

12:57 PM 11 jun 2026

Suena el Himno de Sudáfrica

Se entona el Himno Nacional de Sudáfrica, cortesía de la cantante Tyla.

12:55 PM 11 jun 2026

México y Sudáfrica saltan a escena.

Al ritmo de Sirius de The Alan Parsons Project, la Selección Mexicana y Sudáfrica saltan al campo de juego para la ceremonia de himnos.

12:54 PM 11 jun 2026

Se presenta la Copa del Mundo

Gianni Infantino y Salma Hayek, como embajadora de la FIFA, presentan la Copa del Mundo ante un Estadio Ciudad de México extasiado, que estalla en una ovación mientras el trofeo se eleva bajo los reflectores.

12:49 PM 11 jun 2026

Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta se hacen presentes.

El cantante italiano Andrea Bocelli hace dueto con la surcoreana EJAE y el DJ francés David Guetta para interpretar “DNA”, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026.

12:46 PM 11 jun 2026

Llegan los abanderados de las 48 selecciones.

Las banderas de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo se hacen presentes, previo al arranque del México vs Sudáfrica.

12:34 PM 11 jun 2026

XI titular de Sudáfrica

El Bafana Bafana, dirigido por Hugo Broos, se hace presente con esta alineación estelar.

12:32 PM 11 jun 2026

XI Titular de México

Javier Aguirre presenta a los once mexicanos que brincarán al terreno de juego.

12:30 PM 11 jun 2026

México y Sudáfrica, a escena

México y Sudáfrica saltan a la cancha para el calentamiento en un Estadio Ciudad de México convertido en epicentro mundial, a minutos de que comience la Copa del Mundo 2026. El ambiente es de fiesta total: miles de aficionados llegaron desde temprano, mientras autoridades desplegaron operativos especiales de movilidad y seguridad para una inauguración que marca un hecho histórico. México se convierte en el primer país en albergar tres Mundiales, y el inmueble capitalino en el primer estadio con tres partidos inaugurales.

Escrito en: Sudáfrica Mundial 2026 mundial México position:, width:, const, texto

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