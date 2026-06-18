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Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Corea del Sur | EN VIVO

El estadio Guadalajara será sede del duelo donde el equipo de Javier Aguirre busca amarrar el liderato del grupo A.

Foto: EFE

Foto: EFE

RICARDO HERNANDEZ
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México y Corea del Sur se enfrentan este jueves en el Estadio Guadalajara por la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, un duelo entre selecciones que llegan con tres puntos tras debutar con victoria: el Tri venció 2‑0 a Sudáfrica en la Ciudad de México, mientras que los surcoreanos remontaron 2‑1 a República Checa. 

08:56 PM 18 jun 2026

FINALIZA EL PARTIDO

MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR. 

Gracias por acompañarnos en este minuto a minuto.

08:53 PM 18 jun 2026

Otro corner

Corea del Sur se queda cerca, pero no logran capitalizar de nueva cuenta.

08:51 PM 18 jun 2026

Corner para Corea

Los asiáticos buscan el contragolpe para intentar empatar el marcador.

08:50 PM 18 jun 2026

Agregan 6 minutos.

Llegamos a los 90 minutos del partido.

08:47 PM 18 jun 2026

EL TALAAAAAAAAAA

Corea tuvo el empate en sus pies y estuvo cerca de poner el del empate, pero el 'Tala' Rangel logró guardar el balón para defender el resultado.

08:45 PM 18 jun 2026

OBED LA TUVO CERCA

Santiago Giménez habilitó al joven del Atlético de Madrid, cuyo disparo fue atajado por el arquero surcoreano.

08:43 PM 18 jun 2026

Otro cambio

Sale Julián Quiñones e ingresa César 'Chino' Huerta.

08:39 PM 18 jun 2026

Doble cambio mexicano

Sale Raúl Jiménez por Santiago Giménez e Israel Reyes por Roberto Alvarado.

08:37 PM 18 jun 2026

Modifica Corea

Sale Cho Gue-Sung. Entra Paik Seung-Ho.

08:36 PM 18 jun 2026

Fuera de lugar

Corea estuvo cerca, pero el juez de línea detuvo la acción.

08:35 PM 18 jun 2026

Jiménez casi comanda el segundo

El delantero de los Wolves metió un trallazo a puerta, pero fue detenido por el arquero surcoreano.

08:32 PM 18 jun 2026

Corea mueve piezas

Ingresan Yang Hyun-Jun y Eom Ji-Sung por Seol Young-Woo y Kim Moon-Hwan.

08:30 PM 18 jun 2026

Doble Modificación

Ingresan Obed Vargas y Orbelín Pineda. Sale Luis Romo y Brián Gutiérrez.

08:27 PM 18 jun 2026

Pausa de Hidratación

México va ganando el partido con un gol de Luis Romo.

08:27 PM 18 jun 2026

Nueva tarjeta

Es amonestado Paik Seung-Ho.

08:17 PM 18 jun 2026

Primer cambio del partido

Entra Hee Chan-Hwang; sale Lee Jae-Sung.

08:09 PM 18 jun 2026

¡GOOOOOOOOOOOOOL!

Luis Romo mete el primero para la Selección Mexicana, en un error garrafal del guardameta surcoreano.

08:08 PM 18 jun 2026

Gallardo la tuvo cerca.

El jugador del Toluca tuvo su oportunidad por las bandas, pero estuvo muy cerrado el ángulo.

08:05 PM 18 jun 2026

Inicia el Segundo Tiempo

México 0-0 Corea del Sur

07:50 PM 18 jun 2026

Suena el silbatazo

Fin del primer tiempo

México 0-0 Corea del Sur.

07:47 PM 18 jun 2026

Se agregan cuatro minutos

México 0-0 Corea del Sur al momento

07:46 PM 18 jun 2026

PELIGROOOOO

Jae Sung-Lee estuvo cerca de marcar el primero en un centro, pero no pudo capitalizar.

07:44 PM 18 jun 2026

No se detienen

Corea del Sur amaga y ataca, pero la Selección Mexicana se muestra superior en la defensiva.

07:41 PM 18 jun 2026

Corea del Sur ataca

Seol Young-Woo le tira al balón, pero la pelota sale totalmente desviada.

07:40 PM 18 jun 2026

Pases completados al momento

México: 207 Corea del Sur: 151
Edson Álvarez es líder de pases con 50

07:34 PM 18 jun 2026

Posesión de balón al momento

México: 62% Corea del Sur: 38%

07:32 PM 18 jun 2026

Fuera de lugar

Heung Min-Son remata al área, pero el árbitro desestima la jugada.

07:31 PM 18 jun 2026

Lo pierde el 'Tri'

Gallardo manda un centro al área, el cual deja pasar Raúl Jiménez.

07:28 PM 18 jun 2026

Goles esperados al momento

México: 0.11 xG Corea del Sur: 0.00 xG

07:25 PM 18 jun 2026

Continúa el partido

Termina la pausa de hidratación

07:23 PM 18 jun 2026

Pausa de hidratación

México 0-0 Corea del Sur al momento.

07:21 PM 18 jun 2026

¡Estuvo cerca!

'Piojo' Álvarado centró un gran balón, el cual fue cabeceado por Julián Quiñones en busca del gol, pero este fue atrapado por el arquero surcoreano, Kim Seung-Gyu.

07:16 PM 18 jun 2026

Por poquiiiiiiiito

Kang-In Lee estuvo cerca de marcar el primer tanto del encuentro, el cual fue rechazado por Edson Álvarez con una chilena.

07:11 PM 18 jun 2026

Dominan la posesión del balón

La selección mexicana sostiene un 56% de posesión, con un gran juego de conjunto.

07:08 PM 18 jun 2026

Primer remate del partido

México realiza el primer tiro a portería, en una jugada poco peligrosa.

07:05 PM 18 jun 2026

Primera tarjeta del juego

Lee Kang-In recibe la tarjeta amarilla tras una falta sobre Julián Quiñones.

07:00 PM 18 jun 2026

Arranca el partido

Suena el silbato, inicia el México vs Corea del Sur.

06:57 PM 18 jun 2026

Designado el juez principal

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera será el colegiado principal de este encuentro.

06:54 PM 18 jun 2026

Himno Nacional Mexicano

La Selección entona las estrofas del Himno Nacional Mexicano.

06:53 PM 18 jun 2026

Suena el himno de Corea del Sur

Se entonan las estrofas del himno surcoreano.

06:51 PM 18 jun 2026

Saltan al campo

Al ritmo de "Sirius" de The Alan Parsons Project, ambos combinados nacionales saltan al campo para el protocolo de los himnos nacionales.

06:42 PM 18 jun 2026

Calientan ambos conjuntos

Los seleccionados salen a la cancha del Estadio Guadalajara para realizar el calentamiento previo al partido.

06:37 PM 18 jun 2026

XI titular de Corea del Sur

Los dirigidos por Hong Myung‑bo presentan la siguiente formación.

06:36 PM 18 jun 2026

XI titular de la Selección Mexicana

Con este cuadro saltan los dirigidos por el 'Vasco' Aguirre.

06:34 PM 18 jun 2026

A minutos de comenzar

México y Corea del Sur se miden en el Estadio Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un duelo que puede perfilar al primer clasificado del sector. 

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