Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Corea del Sur | EN VIVO

Foto: EFE
México y Corea del Sur se enfrentan este jueves en el Estadio Guadalajara por la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, un duelo entre selecciones que llegan con tres puntos tras debutar con victoria: el Tri venció 2‑0 a Sudáfrica en la Ciudad de México, mientras que los surcoreanos remontaron 2‑1 a República Checa.
FINALIZA EL PARTIDO
MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR.
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Otro corner
Corea del Sur se queda cerca, pero no logran capitalizar de nueva cuenta.
Corner para Corea
Los asiáticos buscan el contragolpe para intentar empatar el marcador.
Agregan 6 minutos.
Llegamos a los 90 minutos del partido.
EL TALAAAAAAAAAA
Corea tuvo el empate en sus pies y estuvo cerca de poner el del empate, pero el 'Tala' Rangel logró guardar el balón para defender el resultado.
OBED LA TUVO CERCA
Santiago Giménez habilitó al joven del Atlético de Madrid, cuyo disparo fue atajado por el arquero surcoreano.
Otro cambio
Sale Julián Quiñones e ingresa César 'Chino' Huerta.
Doble cambio mexicano
Sale Raúl Jiménez por Santiago Giménez e Israel Reyes por Roberto Alvarado.
Modifica Corea
Sale Cho Gue-Sung. Entra Paik Seung-Ho.
Fuera de lugar
Corea estuvo cerca, pero el juez de línea detuvo la acción.
Jiménez casi comanda el segundo
El delantero de los Wolves metió un trallazo a puerta, pero fue detenido por el arquero surcoreano.
Corea mueve piezas
Ingresan Yang Hyun-Jun y Eom Ji-Sung por Seol Young-Woo y Kim Moon-Hwan.
Doble Modificación
Ingresan Obed Vargas y Orbelín Pineda. Sale Luis Romo y Brián Gutiérrez.
Pausa de Hidratación
México va ganando el partido con un gol de Luis Romo.
Nueva tarjeta
Es amonestado Paik Seung-Ho.
Primer cambio del partido
Entra Hee Chan-Hwang; sale Lee Jae-Sung.
¡GOOOOOOOOOOOOOL!
Luis Romo mete el primero para la Selección Mexicana, en un error garrafal del guardameta surcoreano.
Gallardo la tuvo cerca.
El jugador del Toluca tuvo su oportunidad por las bandas, pero estuvo muy cerrado el ángulo.
Inicia el Segundo Tiempo
México 0-0 Corea del Sur
Suena el silbatazo
Fin del primer tiempo
México 0-0 Corea del Sur.
Se agregan cuatro minutos
México 0-0 Corea del Sur al momento
PELIGROOOOO
Jae Sung-Lee estuvo cerca de marcar el primero en un centro, pero no pudo capitalizar.
No se detienen
Corea del Sur amaga y ataca, pero la Selección Mexicana se muestra superior en la defensiva.
Corea del Sur ataca
Seol Young-Woo le tira al balón, pero la pelota sale totalmente desviada.
Pases completados al momento
México: 207 Corea del Sur: 151
Edson Álvarez es líder de pases con 50
Posesión de balón al momento
México: 62% Corea del Sur: 38%
Fuera de lugar
Heung Min-Son remata al área, pero el árbitro desestima la jugada.
Lo pierde el 'Tri'
Gallardo manda un centro al área, el cual deja pasar Raúl Jiménez.
Goles esperados al momento
México: 0.11 xG Corea del Sur: 0.00 xG
Continúa el partido
Termina la pausa de hidratación
Pausa de hidratación
México 0-0 Corea del Sur al momento.
¡Estuvo cerca!
'Piojo' Álvarado centró un gran balón, el cual fue cabeceado por Julián Quiñones en busca del gol, pero este fue atrapado por el arquero surcoreano, Kim Seung-Gyu.
Por poquiiiiiiiito
Kang-In Lee estuvo cerca de marcar el primer tanto del encuentro, el cual fue rechazado por Edson Álvarez con una chilena.
Dominan la posesión del balón
La selección mexicana sostiene un 56% de posesión, con un gran juego de conjunto.
Primer remate del partido
México realiza el primer tiro a portería, en una jugada poco peligrosa.
Primera tarjeta del juego
Lee Kang-In recibe la tarjeta amarilla tras una falta sobre Julián Quiñones.
Arranca el partido
Suena el silbato, inicia el México vs Corea del Sur.
Designado el juez principal
El árbitro uruguayo Gustavo Tejera será el colegiado principal de este encuentro.
Himno Nacional Mexicano
La Selección entona las estrofas del Himno Nacional Mexicano.
Suena el himno de Corea del Sur
Se entonan las estrofas del himno surcoreano.
Saltan al campo
Al ritmo de "Sirius" de The Alan Parsons Project, ambos combinados nacionales saltan al campo para el protocolo de los himnos nacionales.
Calientan ambos conjuntos
Los seleccionados salen a la cancha del Estadio Guadalajara para realizar el calentamiento previo al partido.
XI titular de Corea del Sur
Los dirigidos por Hong Myung‑bo presentan la siguiente formación.
XI titular de la Selección Mexicana
Con este cuadro saltan los dirigidos por el 'Vasco' Aguirre.
A minutos de comenzar
México y Corea del Sur se miden en el Estadio Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un duelo que puede perfilar al primer clasificado del sector.