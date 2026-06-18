Mundial 2026: sigue la crónica de la Selección Mexicana vs Corea del Sur | EN VIVO

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves en el Estadio Guadalajara por la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, un duelo entre selecciones que llegan con tres puntos tras debutar con victoria: el Tri venció 2‑0 a Sudáfrica en la Ciudad de México, mientras que los surcoreanos remontaron 2‑1 a República Checa.

08:56 PM FINALIZA EL PARTIDO MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR. Gracias por acompañarnos en este minuto a minuto. 08:53 PM Otro corner Corea del Sur se queda cerca, pero no logran capitalizar de nueva cuenta. 08:51 PM Corner para Corea Los asiáticos buscan el contragolpe para intentar empatar el marcador. 08:50 PM Agregan 6 minutos. Llegamos a los 90 minutos del partido. 08:47 PM EL TALAAAAAAAAAA Corea tuvo el empate en sus pies y estuvo cerca de poner el del empate, pero el 'Tala' Rangel logró guardar el balón para defender el resultado. 08:45 PM OBED LA TUVO CERCA Santiago Giménez habilitó al joven del Atlético de Madrid, cuyo disparo fue atajado por el arquero surcoreano. 08:43 PM Otro cambio Sale Julián Quiñones e ingresa César 'Chino' Huerta. 08:39 PM Doble cambio mexicano Sale Raúl Jiménez por Santiago Giménez e Israel Reyes por Roberto Alvarado. 08:37 PM Modifica Corea Sale Cho Gue-Sung. Entra Paik Seung-Ho. 08:36 PM Fuera de lugar Corea estuvo cerca, pero el juez de línea detuvo la acción. 08:35 PM Jiménez casi comanda el segundo El delantero de los Wolves metió un trallazo a puerta, pero fue detenido por el arquero surcoreano. 08:32 PM Corea mueve piezas Ingresan Yang Hyun-Jun y Eom Ji-Sung por Seol Young-Woo y Kim Moon-Hwan. 08:30 PM Doble Modificación Ingresan Obed Vargas y Orbelín Pineda. Sale Luis Romo y Brián Gutiérrez. 08:27 PM Pausa de Hidratación México va ganando el partido con un gol de Luis Romo. 08:27 PM Nueva tarjeta Es amonestado Paik Seung-Ho. 08:17 PM Primer cambio del partido Entra Hee Chan-Hwang; sale Lee Jae-Sung. 08:09 PM ¡GOOOOOOOOOOOOOL! Luis Romo mete el primero para la Selección Mexicana, en un error garrafal del guardameta surcoreano. 08:08 PM Gallardo la tuvo cerca. El jugador del Toluca tuvo su oportunidad por las bandas, pero estuvo muy cerrado el ángulo. 08:05 PM Inicia el Segundo Tiempo México 0-0 Corea del Sur 07:50 PM Suena el silbatazo Fin del primer tiempo México 0-0 Corea del Sur. 07:47 PM Se agregan cuatro minutos México 0-0 Corea del Sur al momento 07:46 PM PELIGROOOOO Jae Sung-Lee estuvo cerca de marcar el primero en un centro, pero no pudo capitalizar. 07:44 PM No se detienen Corea del Sur amaga y ataca, pero la Selección Mexicana se muestra superior en la defensiva. 07:41 PM Corea del Sur ataca Seol Young-Woo le tira al balón, pero la pelota sale totalmente desviada. 07:40 PM Pases completados al momento México: 207 Corea del Sur: 151

Edson Álvarez es líder de pases con 50 07:34 PM Posesión de balón al momento México: 62% Corea del Sur: 38% 07:32 PM Fuera de lugar Heung Min-Son remata al área, pero el árbitro desestima la jugada. 07:31 PM Lo pierde el 'Tri' Gallardo manda un centro al área, el cual deja pasar Raúl Jiménez. 07:28 PM Goles esperados al momento México: 0.11 xG Corea del Sur: 0.00 xG 07:25 PM Continúa el partido Termina la pausa de hidratación 07:23 PM Pausa de hidratación México 0-0 Corea del Sur al momento. 07:21 PM ¡Estuvo cerca! 'Piojo' Álvarado centró un gran balón, el cual fue cabeceado por Julián Quiñones en busca del gol, pero este fue atrapado por el arquero surcoreano, Kim Seung-Gyu. 07:16 PM Por poquiiiiiiiito Kang-In Lee estuvo cerca de marcar el primer tanto del encuentro, el cual fue rechazado por Edson Álvarez con una chilena. 07:11 PM Dominan la posesión del balón La selección mexicana sostiene un 56% de posesión, con un gran juego de conjunto. 07:08 PM Primer remate del partido México realiza el primer tiro a portería, en una jugada poco peligrosa. 07:05 PM Primera tarjeta del juego Lee Kang-In recibe la tarjeta amarilla tras una falta sobre Julián Quiñones. 07:00 PM Arranca el partido Suena el silbato, inicia el México vs Corea del Sur. 06:57 PM Designado el juez principal El árbitro uruguayo Gustavo Tejera será el colegiado principal de este encuentro. 06:54 PM Himno Nacional Mexicano La Selección entona las estrofas del Himno Nacional Mexicano. 06:53 PM Suena el himno de Corea del Sur Se entonan las estrofas del himno surcoreano. 06:51 PM Saltan al campo Al ritmo de "Sirius" de The Alan Parsons Project, ambos combinados nacionales saltan al campo para el protocolo de los himnos nacionales. 06:42 PM Calientan ambos conjuntos Los seleccionados salen a la cancha del Estadio Guadalajara para realizar el calentamiento previo al partido. 06:37 PM XI titular de Corea del Sur Los dirigidos por Hong Myung‑bo presentan la siguiente formación. 06:36 PM XI titular de la Selección Mexicana Con este cuadro saltan los dirigidos por el 'Vasco' Aguirre. 06:34 PM A minutos de comenzar México y Corea del Sur se miden en el Estadio Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un duelo que puede perfilar al primer clasificado del sector.