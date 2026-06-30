Mundial 2026: sigue la crónica del México vs Ecuador por los dieciseisavos de final | EN VIVO

El Estadio Ciudad de México se prepara para uno de los duelos más relevantes de la jornada; la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, recibe a Sebastián Beccacece y a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el conjunto azteca persiguiendo, otra vez, el ansiado quinto partido.

07:34 PM Los jugadores regresan al túnel. Se espera que el partido inicie en unos minutos. 07:07 PM Ecuador se hace presente El combinado de Conmebol ingresa a la cancha para el calentamiento. 07:06 PM Salta la selección a la cancha México ya se encuentra en el terreno del Estadio Azteca para el calentamiento. 07:05 PM XI de Ecuador Sebastián Beccacece mandará a los siguientes jugadores a la cancha. 07:02 PM Comienzan a reanudarse las actividades Fotógrafos, guardias y voluntarios empiezan a ingresar al terreno de juego; se espera que el calentamiento comience a las 19:05 horas. 06:54 PM Se retrasa el partido El partido entre México y Ecuador se ha retrasado por condiciones climatológicas. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas. 06:52 PM XI Inicial México Javier Aguirre saltará a la cancha con estos jugadores.