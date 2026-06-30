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Mundial 2026: sigue la crónica del México vs Ecuador por los dieciseisavos de final | EN VIVO

El combinado de Javier Aguirre llega a la justa invicto y como una de las mejores defensas del torneo.

Mundial 2026: sigue la crónica del México vs Ecuador por los dieciseisavos de final | EN VIVO

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RICARDO HERNANDEZ
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El Estadio Ciudad de México se prepara para uno de los duelos más relevantes de la jornada; la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, recibe a Sebastián Beccacece y a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el conjunto azteca persiguiendo, otra vez, el ansiado quinto partido.

07:34 PM 30 jun 2026

Los jugadores regresan al túnel.

Se espera que el partido inicie en unos minutos.

07:07 PM 30 jun 2026

Ecuador se hace presente

El combinado de Conmebol ingresa a la cancha para el calentamiento.

07:06 PM 30 jun 2026

Salta la selección a la cancha

México ya se encuentra en el terreno del Estadio Azteca para el calentamiento.

07:05 PM 30 jun 2026

XI de Ecuador

Sebastián Beccacece mandará a los siguientes jugadores a la cancha.

07:02 PM 30 jun 2026

Comienzan a reanudarse las actividades

Fotógrafos, guardias y voluntarios empiezan a ingresar al terreno de juego; se espera que el calentamiento comience a las 19:05 horas.

06:54 PM 30 jun 2026

Se retrasa el partido

El partido entre México y Ecuador se ha retrasado por condiciones climatológicas. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.

06:52 PM 30 jun 2026

XI Inicial México

Javier Aguirre saltará a la cancha con estos jugadores.

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