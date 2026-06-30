Mundial 2026: sigue la crónica del México vs Ecuador por los dieciseisavos de final | EN VIVO
El Estadio Ciudad de México se prepara para uno de los duelos más relevantes de la jornada; la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, recibe a Sebastián Beccacece y a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el conjunto azteca persiguiendo, otra vez, el ansiado quinto partido.
Los jugadores regresan al túnel.
Se espera que el partido inicie en unos minutos.
Ecuador se hace presente
El combinado de Conmebol ingresa a la cancha para el calentamiento.
Salta la selección a la cancha
México ya se encuentra en el terreno del Estadio Azteca para el calentamiento.
XI de Ecuador
Sebastián Beccacece mandará a los siguientes jugadores a la cancha.
Comienzan a reanudarse las actividades
Fotógrafos, guardias y voluntarios empiezan a ingresar al terreno de juego; se espera que el calentamiento comience a las 19:05 horas.
Se retrasa el partido
El partido entre México y Ecuador se ha retrasado por condiciones climatológicas. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.
XI Inicial México
Javier Aguirre saltará a la cancha con estos jugadores.