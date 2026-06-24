Mundial 2026: Sudáfrica vence heroicamente a Corea del Sur con gol de Maseko y logra clasificar

En el Estadio Monterrey, las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur se citaron hoy en la decisiva jornada tres del Grupo A correspondiente al Mundial 2026. Los asiáticos llegaban como segundos de la zona con tres puntos tras caer previamente ante México, mientras que los africanos sumaban apenas una unidad producto de su empate con Chequia, obligándolos matemáticamente a ganar para no quedar eliminados de la justa internacional.

Primer Tiempo

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el combinado dirigido tácticamente por Hong Myung Bo asumió el protagonismo del encuentro manejando el sesenta y uno por ciento de la posesión de la pelota. Sin embargo, carecieron de profundidad ofensiva y solo pudieron registrar un solitario remate directo hacia la portería contraria.

Por su parte, la escuadra de los Bafana Bafana replegó sus líneas de forma ordenada y apostó por rápidas transiciones. El delantero Evidence Makgopa gozó de la opción más clara tras zafarse de la marca con un potente disparo, pero el guardameta Kim Seung Gyu lució espectacular sumando tres atajadas clave.

Segundo Tiempo

En la etapa complementaria, Corea modificó su esquema buscando mayor peso ofensivo mediante el ingreso inmediato de astros como Son Heung Min y Jens Castrop. No obstante, el seleccionador sudafricano Hugo Broos respondió ajedrecísticamente y al minuto sesenta y uno mandó a la cancha al revulsivo Tshepang Moremi para romper el esquema defensivo rival.

La modificación rindió frutos inmediatos un minuto después, cuando Moremi desbordó por la banda y asistió con precisión quirúrgica a Thapelo Maseko, quien definió cruzado al poste derecho decretando la anotación. En el descuento, el arquero Ronwen Williams salvó la victoria tapando espectacularmente un cabezazo letal del defensor Park Jin Seob.

Las figuras del cotejo fueron Maseko por su aporte letal y Lee Kang In por los asiáticos debido a su incesante empuje. Tras este histórico desenlace, Sudáfrica avanza como segundo lugar de grupo a la ronda de octavos de final, donde medirá fuerzas ante Canadá en Los Ángeles; en contraste, Corea queda tercera aguardando complejas combinaciones matemáticas que dictaminen su permanencia en el certamen.