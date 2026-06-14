Mundial 2026: Suecia impone condiciones en el Grupo F tras golear por 5-1 al combinado de Túnez

En el cierre de la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, Suecia y Túnez debutaron en el Estadio Monterrey por la jornada inaugural del Grupo F. El cuadro escandinavo regresaba a la máxima justa con la obligación de imponer su jerarquía con figuras europeas, mientras que las Águilas de Cartago arribaron a tierras regiomontanas buscando romper su racha histórica de nunca avanzar de la fase de grupos.

Primer Tiempo

El cotejo inició con una intensidad arrolladora por parte del conjunto europeo y su dibujo 3-4-1-2. Apenas al minuto 6', el mediocampista Yasin Ayari capitalizó un error en la salida tunecina para sacar un zapatazo desde fuera del área, colocando el 1-0. Suecia estiró la ventaja al 29' mediante una gran asociación: Viktor Gyökeres asistió a Alexander Isak, quien definió cruzado para firmar su primer gol mundialista.

Túnez reaccionó con pundonor antes del descanso cuando el dominio nórdico parecía total. Al minuto 42', Hannibal Mejbri ejecutó de forma milimétrica un tiro de esquina hacia el área chica; el zaguero Omar Rekik se anticipó con potencia a la zaga europea y metió un fiero testarazo a poste cambiado que decretó el 2-1 antes de irse a los vestidores.

Segundo Tiempo

Para el complemento, la fricción en medio campo aumentó y el tunecino Rani Khedira fue amonestado al 53'. La sentencia definitiva llegó al 58', producto de otra desatención africana: Ellyes Skhiri perdió el balón en la salida ante la presión alta de Isak, quien recuperó y asistió a Gyökeres; el ariete fusiló con potencia para el 3-1, celebrando con su tradicional gesto de máscara.

Suecia dosificó el ritmo con el juvenil Lucas Bergvall y encaminó el cierre de la goleada al minuto 83' por conducto de Mattias Svanberg, quien segundos después de sustituir a Jesper Karlström conectó un potente remate. La revisión del VAR al 85' ratificó la absoluta legitimidad del tanto que significaba el 4-1 transitorio, pero la fiesta nórdica no terminó ahí.

En el tiempo añadido, exactamente al 90+5', Yasin Ayari aprovechó una desatención defensiva para firmar su doblete de la noche y sellar el categórico 5-1 definitivo ante el júbilo de la afición.