Mundial 2026: tras ser convocado por Canadá, Marcelo Flores es baja oficial por lesión

A pocos días del arranque del Mundial 2026, la Selección de Canadá sufrió una baja sensible que cambia por completo su panorama, Marcelo Flores ha quedado oficialmente fuera del torneo tras sufrir una grave lesión en la rodilla.

La desafortunada acción ocurrió durante la final de la Concacaf Champions Cup, cuando Flores, jugador de Tigres, ingresó de cambio con la intención de aportar frescura ofensiva.

¿Qué fue lo que sucedió?

El joven mediocampista, quien recientemente había sido convocado por el conjunto canadiense, no podrá cumplir el sueño mundialista luego de confirmarse la ruptura del ligamento cruzado anterior , una de las lesiones más delicadas en el futbol profesional.

Sin embargo, en una jugada dentro del área, el futbolista intentó cambiar de dirección, pero su pierna quedó atrapada en el césped, provocando una torcedura que de inmediato encendió las alarmas. El jugador cayó al terreno de juego con evidentes gestos de dolor y tuvo que abandonar el partido con ayuda médica.

Las imágenes fueron contundentes, Flores no pudo continuar y dejó el campo visiblemente afectado sin siquiera caminar por propia voluntad, consciente de la gravedad de la situación en un momento clave de su carrera.

Confirmación oficial y adiós al Mundial

Horas después, el propio jugador confirmó la peor noticia. A través de sus redes sociales, reveló que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior, lo que automáticamente lo deja fuera del Mundial 2026.

Esta lesión no solo implica perderse la justa mundialista, sino también un largo proceso de recuperación que podría alejarlo de las canchas durante varios meses.

La noticia cayó como un balde de agua fría para Canadá, que ya lo tenía contemplado dentro de su lista final para el torneo, donde aspiraban a competir en casa con una generación prometedora.

Un golpe para Canadá y para su carrera

La ausencia de Flores representa una baja importante para el equipo canadiense, que pierde a un jugador joven, creativo y con proyección internacional.

Más allá de lo deportivo, el caso también deja una lección sobre lo impredecible del futbol, en cuestión de días, el mediocampista pasó de ser mundialista a enfrentar uno de los momentos más complicados de su carrera.

Ahora, el objetivo será su recuperación y eventual regreso a las canchas, mientras Canadá deberá reajustar su plantilla de cara al Mundial 2026.