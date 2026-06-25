Mundial 2026: Turquía sorprende a Estados Unidos en Los Ángeles con agónico gol de Ayhan

Estados Unidos y Turquía cerraron la tercera jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Los Ángeles. El cuadro local llegó clasificado tras vencer a Paraguay y Australia, permitiendo a Mauricio Pochettino rotar su plantilla. Por su parte, el seleccionado turco arribó eliminado tras sufrir dos caídas consecutivas.

Primer Tiempo

El encuentro inició con una intensidad frenética. Apenas al minuto dos, los locales madrugaron a la defensa otomana tras un tiro de esquina donde el central Auston Trusty controló el esférico dentro del área y fusiló con potencia al guardameta Uğurcan Çakır para decretar el uno a cero. Sin embargo, la respuesta de Turquía no tardó en llegar gracias a su máxima joya.

Al minuto nueve, Arda Güler lideró un contragolpe fulminante y sacó un disparo colocado que venció a Matt Turner para firmar el empate provisional. La presión turca continuó asfixiando el mediocampo estadounidense, provocando una amonestación para Sebastian Berhalter al diecinueve. La recompensa llegó al minuto treinta, cuando Barış Alper Yılmaz aprovechó un desajuste defensivo para remontar el marcador dos por uno antes del descanso.

Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el conjunto anfitrión adelantó sus líneas buscando recomponer el camino ante su público. La insistencia rindió frutos rápidamente al minuto 49, cuando el centrocampista Sebastian Berhalter se redimió marcando un golazo cruzado que significó el emotivo empate 2-2. Tras la paridad, Pochettino ejecutó múltiples sustituciones buscando mayor profundidad.

Vincenzo Montella respondió refrescando su esquema y mandó a la cancha al mediocampista Kaan Ayhan al minuto 87'. Cuando el reparto de puntos parecía completamente sellado, una grave desatención defensiva norteamericana en el tiempo de compensación (minuto 90+8) permitió que el propio Ayhan conectara un remate agónico para decretar el definitivo e histórico 3-2.

Las figuras absolutas del encuentro fueron Arda Güler, siendo un peligro constante y desequilibrante en ataque para Turquía, y Sebastian Berhalter, el motor dinámico e incansable de la escuadra estadounidense. Tras este emocionante cierre, la selección otomana concluye digna y orgullosamente su participación mundialista sumando sus primeros puntos, mientras que el cuadro de Estados Unidos deberá corregir urgentemente sus graves desatenciones en la línea defensiva de cara a los exigentes dieciseisavos de final.