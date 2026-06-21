Mundial 2026: Uruguay decepciona con un pálido empate ante la gran revelación de Cabo Verde

Uruguay y Cabo Verde se enfrentaron hoy en el Estadio Miami por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La escuadra charrúa llegó herida tras empatar 1-1 contra Arabia Saudita, obligada a ganar. En contraparte, el sorprendente combinado africano arribó sumamente motivado tras registrar un histórico empate sin goles ante la poderosa selección de España.

Primer Tiempo

El compromiso inició con los Tiburones Azules replegados con un orden táctico impecable. Al minuto 18', Rodrigo Bentancur derribó a Telmo Arcanjo y recibió una tarjeta amarilla reglamentaria. Kevin Pina ejecutó el tiro libre de forma magistral, clavando un potente disparo inalcanzable para Fernando Muslera sobre el poste izquierdo, firmando un sorpresivo 1-0 que desató la euforia de la afición africana.

La Celeste lució inconexa en tres cuartos de cancha pese a los remates lejanos de Federico Valverde y Federico Viñas. Sin embargo, el ansiado empate charrúa llegó al minuto 44' mediante un testarazo de Maximiliano Araújo tras un rebote del arquero Vozinha. Justo antes del descanso, en una rápida transición, Araújo asistió a Agustín Canobbio, quien empujó el balón decretando el 2-1 parcial.

Segundo Tiempo

En el complemento, el estratega del cuadro africano movió sus fichas ingresando a Deroy Duarte por Arcanjo para refrescar la medular. El ritmo decreció por la excesiva cautela uruguaya. Los dirigidos por Marcelo Bielsa controlaron la posesión pero carecieron de profundidad colectiva, evidenciado en un disparo de Bentancur al 56' que se marchó sumamente elevado por encima del travesaño.

La justicia divina llegó al 69'; un grosero error de Mathías Olivera en un saque lateral permitió que Hélio Varela robara el esférico y firmara el emotivo 2-2 aprovechando una floja y tardía salida de Fernando Muslera. La polémica estalló al 87', cuando el VAR anuló correctamente por fuera de juego un agónico gol de Araújo tras una serie de rebotes.

Los jugadores destacados fueron Maximiliano Araújo por el bando charrúa y el veterano Vozinha bajo los tres palos caboverdianos. Tras este vibrante e histórico resultado, Cabo Verde buscará una clasificación heroica en la última fecha frente a Arabia Saudita, mientras que Uruguay se jugará la vida y el boleto a los dieciseisavos de final en una batalla crucial ante España.