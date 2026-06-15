Mundial 2026: Uruguay reacciona a tiempo para rescatar un empate ante Arabia Saudí en Miami

El Miami Stadium albergó el debut de Arabia Saudí y Uruguay por la jornada uno del Grupo H en la Copa del Mundo 2026. La Celeste arribó tras culminar cuarta en las eliminatorias de Conmebol, mientras que el combinado asiático aseguró su presencia internacional tras liderar la disputada cuarta ronda de la AFC por encima del seleccionado de Irak.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial del colegiado Maurizio Mariani, el libreto táctico de Marcelo Bielsa buscó ahogar la salida rival mediante una asfixiante presión alta comandada por Manuel Ugarte en la medular. Uruguay asumió el protagonismo del encuentro acaparando la posesión del balón con un claro cincuenta y seis por ciento, intentando lastimar por las bandas con transiciones rápidas y verticales.

Sin embargo, el sólido bloque defensivo dispuesto por Georgios Donis aguantó con solvencia y castigó con dureza al minuto treinta y nueve, cuando Abdulelah Al-Amri rompió la paridad firmando el sorpresivo 1-0. El inesperado zarpazo obligó a los charrúas a redoblar esfuerzos, marchándose al descanso registrando una paridad estadística de cinco remates a portería por bando.

Segundo Tiempo

Para la etapa complementaria, el trámite del partido se transformó en un monólogo uruguayo que sitió la portería asiática. Federico Valverde estuvo cerca de igualar al sesenta y seis mediante un potente tiro libre directo bien desviado por Mohammed Al- Owais. Ante la muralla arábiga, Bielsa movió fichas al setenta y uno metiendo a Nicolás de la Cruz y Federico Viñas.

La insistencia táctica rindió dividendos al setenta y nueve tras un preciso centro desde la banda izquierda; Viñas conectó un testarazo violento que Al-Owais repelió a medias, dejando el esférico vivo para que Maximiliano Araújo fusilara el segundo poste sellando el definitivo uno a uno. El telón cayó con un estéril sesenta y tres por ciento de posesión del combinado charrúa.

Individualmente, los futbolistas más destacados del encuentro fueron el arquero Al-Owais, sostén fundamental del empate con atajadas providenciales, y el charrúa Araújo por descifrar el candado rival. Tras este vibrante reparto de puntos en el debut, ambas selecciones enfocarán sus esfuerzos en preparar las batallas cruciales frente a España y Cabo Verde, rivales directos dentro de este parejo sector mundialista.