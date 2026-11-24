Después de que la FIFA confirmara que México será uno de los cuatro organizadores del Mundial Femenil 2031, surgió la duda sobre la cantidad de sedes y de partidos con los que contará. Mikel Arriola compartió lo que la FMF tiene proyectado.

"En nuestro país va a haber decenas de partidos, va a superar el número que tuvimos en el 2026. Sí puedo decir que nuestra infraestructura es muy competitiva con Estados Unidos y el mundo, entonces tenemos registrados siete potenciales estadios y buscaremos que sean mejores instancias", adelantó.

Sobre los juegos, el dirigente mexicano confirmó que la propuesta es albergar más del doble que en Norteamérica 2026 (13), pero mencionó que dicha cantidad se buscará en buenos términos con los otros anfitriones.

"Estamos en diálogo y todos los países tienen la misma importancia. Tenemos que seguir trabajando juntos y no se trata de compertir por partidos, se trata de que todos presentemos el mejor resultado", afirmó.

Respecto a las sedes, se contemplan seis y siete estadios; valoró que el Banorte reciba su cuarto Mundial y que el Akron y el BBVA su segundo "tan rápido".

"[Ciudad de México, Pachuca], Guadajalara, Monterrey, con dos sedes, Torreón y Querétaro; ese es el armado de nuestra infraestructura. Si hay un nuevo estadio en el país, desde luego lo pondremos a la orden de las autoridades de FIFA... ojalá que esto detone inversiones en nuevos estadios", mencionó.

Acerca de los duelos de eliminación directa, ya habiendo expuesto su deseo de albergar la final: "México tiene la categoría para recibir instancias más adelante, lo vamos a poner en la mesa y nos daría mucha ilusión; México tiene la capacidad de hacerlo", externó.