Mundial, manchado por crisis de desaparecidos

En México, durante el Mundial de Futbol se registró un incremento en la desaparición de menores y mujeres, lo cual podría estar asociado a distintos delitos relacionados con trata de personas y explotación sexual, alertaron familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

En este contexto, seis jóvenes desaparecieron en Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco, en menos de una semana, entre el 25 y el 30 de junio, en medio de los preparativos para su graduación escolar.

Aunque fueron hallados con vida por las autoridades, fiscalías investigan un posible reclutamiento por parte del crimen organizado.

El trabajo de búsqueda para dar con algún familiar desaparecido no solo implica recursos, desgaste físico y emocional, sino también estar al tanto del acoso, las amenazas y los incidentes de riesgo que se pueden presentar.

En el caso de las integrantes del colectivo Buscando Emilios, en las búsquedas que han realizado en Sinaloa, donde tienen detectados al menos 35 duranguenses desaparecidos, reconocen que han enfrentado situaciones de amenazas y acoso para que detengan las investigaciones.

"Nos tiran ponchallantas, nos siguen, nos toman fotografías. Cuando andamos en trabajos de búsqueda nos siguen y nos toman fotografías", comentó Carmen Soto Valles, fundadora de Buscando Emilios.

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