Mundial Sub-20 Femenil: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre México y Polonia? Jornada 2

México afrontará mañana uno de los partidos clave de su grupo en el Mundial Sub‑20 Femenil de Polonia 2026, cuando se mida a la anfitriona Polonia en la Arena Katowice, dentro de la segunda jornada del Grupo A. El duelo está programado para el 8 de septiembre, en la misma sede donde el Tri igualó 2‑2 ante Benín en su debut.

La jornada se abrirá precisamente con el Benín‑Argentina, también en Katowice, y en paralelo se jugarán dos encuentros del Grupo B: Brasil‑Canadá y Inglaterra‑Tanzania, ambos en el Stadion Miejski de Bielsko‑Biała. Es el arranque formal de la segunda fecha de la fase de grupos, con cuatro selecciones buscando acomodarse en la tabla antes del cierre del sector.

¿Cómo arriba el cuadro Tricolor?

México llega tocado por la forma en que se le escapó la victoria ante Benín: ganaba 2‑0 y terminó concediendo el empate, con doblete de Romaine Gandonou para las africanas, en lo que FIFA calificó como una de las sorpresas de la primera jornada. Ese resultado dejó al Tri con un solo punto y la obligación de sumar ante la anfitriona para no comprometer su pase.

Polonia, en cambio, se presenta con viento a favor. En su estreno, las locales derrotaron 3‑0 a Argentina, en un partido donde dominaron ampliamente y dieron un paso significativo hacia los octavos de final. Esa combinación de confianza, localía y ventaja en la tabla convierte el duelo ante México en un examen de carácter para el equipo norteamericano.

Quieren demostrar de que son capaces

El plantel mexicano mezcla a varias futbolistas que fueron terceras en el Mundial Sub‑17 de Marruecos 2025 con jugadoras ya consolidadas en la Liga MX Femenil, lo que alimenta la expectativa de una actuación competitiva. Entre las convocadas destacan nombres como Valentina Murrieta, Michel Fong, Alexa Soto, Alice Soto y Deiry Ramírez, base de un grupo que llegó a Polonia con aspiraciones de trascender.

Con Benín buscando confirmar su remontada inicial, Argentina urgida de puntos y un Grupo B que promete tensión entre Brasil, Canadá, Inglaterra y Tanzania, el México‑Polonia se inserta en una jornada que puede reordenar por completo el panorama del Mundial Sub‑20 Femenil. Para el Tri, el margen de error ya se redujo al mínimo desde la segunda fecha.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?