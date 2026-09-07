Durango capital encabeza casos activos de gusano barrenador en el estado, hasta septiembre de 2026

En el informe de casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), que actualiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se reportan al 5 de septiembre 45 casos activos en el estado, de los cuales 15 se concentran en el municipio de Durango.

El municipio de Poanas reporta seis casos, mientras que Cuencamé y Pueblo Nuevo tienen cuatro casos cada uno. En el caso de Pánuco de Coronado y Tamazula, se reportan tres casos en cada municipio.

Otros municipios que reportan un solo caso son Canatlán, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Indé, Nombre de Dios, San Bernardo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil y Vicente Guerrero.

25 CASOS EN BOVINOS

De esos 45 casos activos, 25 se detectaron en bovinos, 14 en caninos, tres en equinos, uno en ovinos, uno en caprinos y uno en un felino.

En cuanto al total de casos acumulados, Senasica reporta a nivel nacional 41 mil 741 desde el 24 de noviembre de 2024. En Durango suman 222 casos desde junio de 2026, cuando se dio a conocer el primer caso.

La entidad se mantiene en el mapa como territorio afectado por el gusano barrenador del ganado.

INSTALAN CONSEJO

Una de las medidas recientes que desarrolló el Gobierno Federal para combatir el gusano barrenador del ganado fue la integración del Consejo Técnico-Científico de la Estrategia Nacional contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Con el consejo se busca fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y académicas en favor de la ganadería y el sector productivo, a partir de la evidencia científica.

La estrategia, que consiste en un esquema de atención basado en un Dispositivo Nacional de Emergencia, pasará a una campaña nacional para el control y erradicación en las 32 entidades federativas.

Se informó que entre las líneas prioritarias de investigación están el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y diagnóstico, la detección temprana de casos, el análisis de la dinámica poblacional de la plaga, la evaluación y desarrollo de nuevos métodos de prevención, control y erradicación, estudios de genética y biotecnología, así como el desarrollo de tecnologías y herramientas de inteligencia artificial.

Senasica será la instancia responsable de la operación de la campaña sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos estatales y los Comités de Fomento y Protección Pecuaria.