Municipios de Durango acuden a justificar proyecciones de ingresos 2027

Los Gobiernos Municipales deben fortalecer sus ingresos mediante la ampliación de la base de contribuyentes y no con aumentos de impuestos, planteó el diputado local Alejandro Mojica Narváez, al participar en el análisis de las iniciativas de Leyes de Ingresos 2027 presentadas por los Ayuntamientos.

El legislador local consideró que una mayor recaudación depende también de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades , la cual se construye cuando se observan mejoras en los servicios públicos, pavimentación y espacios públicos. Por ello, señaló que el mensaje a los Presidentes Municipales es que deben ofrecer resultados para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales .

Como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, explicó que los Alcaldes y sus Tesoreros acudieron al Congreso del Estado para justificar las proyecciones y conceptos incluidos en sus propuestas de ingresos de 2027.