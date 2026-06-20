Municipios y corporaciones estatales ajustan estrategia de seguridad para verano en Durango

Corporaciones municipales de seguridad pública acordaron reforzar la coordinación operativa con autoridades estatales y federales, ante el incremento esperado de visitantes durante el próximo periodo vacacional de verano y la Feria Nacional Villista 2026.

Durante una reunión de trabajo encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se planteó la necesidad de fortalecer los operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías municipales , principalmente en zonas de alta afluencia y en regiones limítrofes de la entidad.

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, señaló que la estrategia busca anticiparse al aumento en la movilidad de personas, tanto por turismo local como por la llegada de visitantes de otras entidades y connacionales que regresan al estado durante esta temporada.

En el encuentro también se revisaron temas relacionados con la capacitación y formación inicial de elementos municipales, así como procesos de recertificación y evaluaciones de control y confianza , con el objetivo de mantener corporaciones con mejores niveles de preparación.

Además, se abordaron programas de prevención del delito impulsados por la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, como parte de una estrategia que busca complementar el trabajo operativo con acciones enfocadas en reducir factores de riesgo en los municipios.