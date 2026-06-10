'Murciélagos' recorren Durango tras arribar al aeropuerto

La tarde de este miércoles se registró un importante despliegue militar en la capital duranguense, luego de la llegada de elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como "Murciélagos" al Aeropuerto Internacional “Guadalupe Victoria”, como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, a las 15:00 horas del 10 de junio de 2026 despegaron 90 efectivos a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, procedente de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino a la ciudad de Durango.

Tras aterrizar en el aeropuerto internacional, el contingente realizó un recorrido por distintos puntos de la capital duranguense, generando expectación entre automovilistas y ciudadanos que observaron el convoy militar desplazarse por varias de las principales vialidades de la ciudad.

El convoy tomó inicialmente el libramiento San Ignacio para posteriormente incorporarse al bulevar Luis Donaldo Colosio y continuar por avenida Felipe Pescador, donde se observó el paso de unidades oficiales escoltadas por personal castrense fuertemente armado.Más tarde, los elementos avanzaron por la calle Independencia y siguieron su trayecto sobre avenida 20 de Noviembre hasta llegar a Heroico Colegio Militar, donde dieron vuelta para emprender el regreso hacia el Aeropuerto Internacional de Durango.

La movilización forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo fortalecer el despliegue operativo que mantiene la Décima Zona Militar en territorio duranguense, principalmente en acciones coordinadas con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades militares informaron que la misión de estas unidades especiales será desarrollar labores de disuasión, prevención y patrullajes en diferentes sectores de la entidad, con el propósito de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos y generar un ambiente de mayor tranquilidad para la población.