Murió adolescente tras caer de una bicicleta 

Un adolescente perdió la vida este jueves en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de permanecer varios días bajo atención médica a consecuencia de las lesiones que sufrió al caer de una bicicleta en el municipio de Poanas.

El menor, identificado con las iniciales RYVM, de 13 años, quien tenía su domicilio en la localidad Venustiano Carranza, perteneciente al municipio de Canatlán, y se encontraba de visita con sus abuelos en la localidad de Cieneguilla, Poanas, cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del pasado 9 de agosto, cuando el adolescente jugaba en las calles de la localidad junto con su primo de 14 años y otro menor.

El ahora fallecido circulaba en una bicicleta que estaba atada mediante un lazo a una motocicleta gris, conducida por su primo. En determinado momento, la cuerda se atoró, provocando que el menor perdiera el equilibrio y cayera al suelo, golpeándose el abdomen con el manubrio de la bicicleta.

Inicialmente, sus familiares lo trasladaron a recibir atención médica con un particular en Villa Unión, donde le recetaron medicamento para controlar el dolor. Sin embargo, al persistir las molestias, este jueves fue llevado al Hospital Materno Infantil de Durango, donde recibió atención médica, pero debido a la gravedad de su estado ya no fue posible salvarle la vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, así como del Servicio Médico Forense, acudió al nosocomio. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente determinar la causa formal de muerte.