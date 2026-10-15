Museo Bebeleche inaugura la exposición colectiva 'Geometría del Alma Urbana'

El Museo Interactivo Bebeleche recibió la exposición colectiva “Geometría del Alma Urbana”, una propuesta del Colectivo Mentes Oníricas que reúne la mirada de 39 artistas para explorar las formas, estructuras y paisajes que definen el entorno urbano de Durango.

A través de distintas propuestas visuales, la muestra invita a observar la ciudad desde otra perspectiva y reconocer en sus calles, edificios y espacios cotidianos elementos que también forman parte de su identidad cultural.

LA GEOMETRÍA COMO LENGUAJE ARTÍSTICO

Rectas, planos, curvas, ángulos y figuras son algunos de los elementos que articulan el concepto de la exposición. Desde esta perspectiva, la geometría deja de ser únicamente una herramienta técnica para convertirse en un recurso creativo con el que los artistas reflexionan sobre la organización de las ciudades y la relación que sus habitantes construyen con el espacio.

Las obras reunidas permiten redescubrir la arquitectura y los paisajes urbanos mediante distintas interpretaciones visuales, en las que convergen la composición, las formas y la sensibilidad de cada participante.

La exposición también dirige la atención hacia el Centro Histórico de Durango, cuyos edificios y espacios conservan huellas de la historia, las tradiciones y la evolución de la capital. En este contexto, la arquitectura se plantea como una expresión en la que coinciden el conocimiento técnico, la ciencia y la creatividad artística.