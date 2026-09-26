Museo Guillermo Ceniceros alista 'Velada íntima'

El Museo Guillermo Ceniceros será el escenario de una nueva edición del ciclo de conciertos “Velada íntima”, que en esta ocasión reunirá a la cantante e intérprete duranguense Chavela Mancillas y al guitarrista Jorge Bretado .

La propuesta busca generar un encuentro cercano entre los artistas y el público, con un recorrido por distintas etapas de la trayectoria musical de Mancillas. El repertorio permitirá conocer la diversidad de géneros que ha acompañado su carrera, desde sus primeras incursiones en la música ranchera y el bolero ranchero, hasta propuestas vinculadas con el rock, pop, rock and roll y heavy metal, tanto en español como en inglés.

VERSATILIDAD

Con experiencia en los escenarios desde su etapa de secundaria, Chavela Mancillas ha construido una trayectoria marcada por la exploración de distintos estilos musicales . En 2019 formó parte de la agrupación Voltio como vocalista y corista, mientras que posteriormente se integró a un proyecto que en 2022 adoptó el nombre de La Chavela, dedicado a los covers y tributos de reconocidas voces femeninas de las décadas de los 80, 90 y 2000.

El proyecto ha mantenido un repertorio centrado principalmente en clásicos del rock y el pop en español e inglés, una experiencia que también ha permitido a Mancillas desarrollar distintas facetas como intérprete. A la par de su trabajo como vocalista, ha incursionado en la composición como autora de “Indefensos”, tema producido e interpretado junto a la Banda Beristain, agrupación con la que también ha colaborado en otros proyectos.