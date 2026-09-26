Kiosko

CONCIERTOS DURANGO

Museo Guillermo Ceniceros alista 'Velada íntima'

La propuesta busca generar un encuentro cercano entre los artistas y el público.

Museo Guillermo Ceniceros alista 'Velada íntima'

Museo Guillermo Ceniceros alista 'Velada íntima'

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El Museo Guillermo Ceniceros será el escenario de una nueva edición del ciclo de conciertos “Velada íntima”, que en esta ocasión reunirá a la cantante e intérprete duranguense Chavela Mancillas y al guitarrista Jorge Bretado.

La propuesta busca generar un encuentro cercano entre los artistas y el público, con un recorrido por distintas etapas de la trayectoria musical de Mancillas. El repertorio permitirá conocer la diversidad de géneros que ha acompañado su carrera, desde sus primeras incursiones en la música ranchera y el bolero ranchero, hasta propuestas vinculadas con el rock, pop, rock and roll y heavy metal, tanto en español como en inglés.

VERSATILIDAD

Con experiencia en los escenarios desde su etapa de secundaria, Chavela Mancillas ha construido una trayectoria marcada por la exploración de distintos estilos musicales. En 2019 formó parte de la agrupación Voltio como vocalista y corista, mientras que posteriormente se integró a un proyecto que en 2022 adoptó el nombre de La Chavela, dedicado a los covers y tributos de reconocidas voces femeninas de las décadas de los 80, 90 y 2000.

El proyecto ha mantenido un repertorio centrado principalmente en clásicos del rock y el pop en español e inglés, una experiencia que también ha permitido a Mancillas desarrollar distintas facetas como intérprete. A la par de su trabajo como vocalista, ha incursionado en la composición como autora de “Indefensos”, tema producido e interpretado junto a la Banda Beristain, agrupación con la que también ha colaborado en otros proyectos.

“Velada Íntima” se llevará a cabo el próximo miércoles a las 19:00 horas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Museo Guillermo Ceniceros CONCIERTOS DURANGO Chavela Mancillas Mancillas, Museo, español, trayectoria

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas