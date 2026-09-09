Museo Gurza abrirá una muestra sensorial con la participación del artista Cristóbal Cepeda Bernal

El Museo de Historia y Arte Contemporáneo “El Palacio de los Gurza”, abrirá la muestra inclusiva sensorial del maestro Rafael del Campo, una propuesta que busca romper las barreras tradicionales entre el público y las obras. Esta actividad incluirá la participación del artista invitado Cristóbal Cepeda Bernal y la conferencia “El arte de la inclusión”, consolidando una jornada dedicada a reflexionar sobre la accesibilidad dentro de los espacios culturales.

SENTIR EL ARTE

La exposición reunirá parte de la trayectoria de Rafael del Campo Rentería, artista duranguense cuya obra ha estado marcada por la cerámica, la escultura y la constante investigación de materiales y técnicas. Formado inicialmente en la Escuela José María Morelos y posteriormente en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el creador ha desarrollado una propuesta que explora las posibilidades expresivas de la materia.

Como dato, la muestra propone un recorrido distinto al de una exposición convencional, incluso los asistentes podrán interactuar con texturas, formas y colores para construir una experiencia sensorial que permita comprender las piezas desde múltiples perspectivas.

ESPACIO DE ENCUENTRO

La jornada también contará con la presencia del artista sordo Cristóbal Cepeda Bernal, cuya participación amplía el diálogo sobre la diversidad de experiencias dentro del ámbito artístico y refuerza el carácter incluyente de la muestra.

Como parte del programa, Abril Meraz, directora del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, ofrecerá la conferencia “El arte de la inclusión”, en la que abordará la importancia de crear espacios culturales abiertos y accesibles para todas las personas.

La actividad será este jueves a las 12:00 horas, en la Sala Fernando Mijares del Palacio de los Gurza.