Museos de Durango ofrecerán acceso gratuito a quienes porten la playera de la Selección Mexicana

Los museos de Durango tendrán entrada gratuita para quienes porten la playera de la Selección Mexicana, una iniciativa que busca aprovechar el ambiente futbolero que se vive en el país para acercar a más personas a los espacios culturales de la capital.

En medio del entusiasmo que ha generado la participación de México en la competencia internacional y el apoyo de miles de aficionados al combinado nacional, diversos recintos abrirán sus puertas sin costo a quienes acudan vistiendo los colores del representativo mexicano. La propuesta busca convertir la pasión por el futbol en una oportunidad para descubrir parte de la riqueza histórica, artística y cultural que resguardan estos espacios.

¿QUÉ MUSEOS PARTICIPAN?

Los museos participantes son el Museo de las Culturas Populares, el Museo Francisco Villa, el Museo de Numismática, el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros” y el Museo de Arqueología “Ganot-Peschard” , cada uno con colecciones que permiten conocer distintos aspectos de la identidad y el patrimonio duranguense.

La actividad está pensada para que familias, jóvenes y visitantes disfruten de una jornada diferente , combinando el entusiasmo deportivo con el acercamiento a la cultura. Así, el espíritu de apoyo a la Selección Mexicana se trasladará también a los museos, que se convertirán en puntos de encuentro para celebrar tanto el deporte como la historia y el arte.