Museos de Durango siguen con entrada especial este domingo 20 de septiembre

El fin de semana patrio llega a su cierre este domingo con una agenda que mantiene abiertas varias opciones para pasar el día, desde recorridos históricos hasta promociones en museos y espacios culturales para toda la familia.

Con actividades que iniciaron desde el jueves, los eventos continúan hoy con descuentos y visitas por algunos de los puntos más emblemáticos del Centro Histórico.

Una de las opciones más atractivas sigue siendo el recorrido en tranvía, que permite conocer parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad por un costo de 50 pesos.

Además del paseo, el boleto puede canjearse por una entrada gratuita a alguno de los museos participantes, entre ellos el Museo Francisco Villa, el Museo de las Culturas Populares, el Museo del Aguacate, el Palacio de los Gurza, el Museo de Arte Sacro, el Museo de la Ciudad 450 y el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, entre otros.

Recorridos para hoy

Los tranvías partirán desde la Plaza de Armas, frente a la calle 5 de Febrero, con salidas programadas a las de las 11:00 a las 13:00 horas, y de nuevo desde las 17:00 a las 19:00 horas. La propuesta busca combinar el paseo por el Centro Histórico con una experiencia cultural que permita extender la visita a distintos recintos de la ciudad.

Las promociones en museos también permanecen vigentes este domingo. Por 25 pesos es posible adquirir un boleto que da acceso a nueve espacios culturales incluidos en la promoción, mientras que Punto Cine ofrece entradas de 50 pesos con acceso gratuito para dos niños y el Museo Interactivo Bebeleche mantiene su promoción de 99 pesos con entrada sin costo para dos menores, como una alternativa para quienes buscan cerrar el puente patrio con una salida familiar.