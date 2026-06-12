Música e identidad, así fue la ceremonia inaugural de Canadá

Un día después de que México diera el banderazo oficial al Mundial 2026, Canadá tomó el relevo con una ceremonia inaugural cargada de música, simbolismo y talento internacional.

El Toronto Stadium se convirtió este viernes en el escenario de la segunda gran apertura de la Copa del Mundo, un espectáculo que arrancó 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

La celebración reunió a figuras de primer nivel como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes aportaron ritmo, color y una identidad multicultural a una puesta en escena diseñada para mostrar al mundo la diversidad que caracteriza al país anfitrión.

La FIFA había adelantado que el concepto visual estaría inspirado en un mosaico que reinterpretaba el trofeo mundialista como símbolo de comunidad y convivencia cultural.

UNA CELEBRACIÓN CON SELLO CANADIENSE

Predominaron los tonos rojo y blanco de la bandera canadiense en una ceremonia que buscó reflejar la riqueza cultural de sus comunidades. Desde actuaciones musicales hasta momentos de homenaje a las tradiciones del país, el espectáculo apostó por presentar una imagen moderna e inclusiva de Canadá, en una línea similar a la mostrada por México durante la apertura realizada un día antes.

Sin embargo, más allá del despliegue artístico, llamó la atención la escasa asistencia en las tribunas. Aunque los artistas recibieron aplausos y mantuvieron el ambiente festivo, resultó inevitable notar amplios espacios vacíos en el estadio durante buena parte de la ceremonia previa al partido.

TORONTO, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO

La jornada tuvo un significado especial para Canadá, que por primera vez recibe partidos de una Copa Mundial masculina.

Toronto se convirtió en el epicentro de las miradas internacionales durante esta bienvenida futbolera, mientras que el país albergará un total de 13 encuentros del torneo distribuidos entre Toronto y Vancouver.

Así, con una combinación de estrellas globales, orgullo nacional y un mensaje centrado en la diversidad, Canadá escribió su propio capítulo inaugural dentro del Mundial 2026.