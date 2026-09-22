Músico Edgar Antonio Medrano se suma a 'Circuito de Guitarra Clásica Durango 2026'

Después de un tiempo sin presentarse en Durango, el guitarrista clásico Edgar Antonio Medrano Valenzuela regresará a los escenarios de la ciudad con un concierto que formará parte del Circuito de Guitarra Clásica Durango 2026.

El recital estará integrado por obras compuestas durante el siglo XX, una selección con la que el intérprete busca ofrecer un recorrido por algunas de las voces más representativas de la guitarra clásica en América Latina. El programa reunirá piezas de Heitor Villa-Lobos, Manuel M. Ponce, Leo Brouwer y Alberto Ginastera, cuatro compositores cuyas creaciones marcaron el desarrollo del instrumento con estilos que van desde el nacionalismo musical hasta las exploraciones contemporáneas.

Repertorio latinoamericano

Para esta presentación, Medrano volverá a tocar en Durango después de una ausencia prolongada, destacando que el concierto representa una oportunidad para reencontrarse con el público de la ciudad. La propuesta apuesta por un programa construido íntegramente con música latinoamericana, poniendo en diálogo la riqueza rítmica, melódica y expresiva de compositores que transformaron la historia de la guitarra clásica.