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Músico termina apuñalado por su cuñado en la colonia Luis Echeverría

Previamente, el hombre tuvo una discusión con su pareja por el pago de una tarjeta.

Músico termina apuñalado por su cuñado en la colonia Luis Echeverría

Músico termina apuñalado por su cuñado en la colonia Luis Echeverría

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre resultó lesionado con un arma blanca luego de una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Durango. La víctima fue trasladada al Hospital General 450, donde permanece bajo observación médica.

El lesionado fue identificado como José Refugio González Torres, de 29 años de edad, de ocupación músico, quien ingresó al nosocomio alrededor de las 13:00 horas.

El personal médico le diagnosticó una herida por arma blanca en la región del tórax y reportó su estado de salud como estable.

De acuerdo con la información obtenida, los hechos ocurrieron cuando acudió al domicilio de su novia, ubicado en la calle Litio de la colonia Luis Echeverría, para hablar con ella sobre el pago de una tarjeta de despensa que previamente le había tramitado.

Según su versión, durante la discusión intervino su cuñado, identificado como Rafael, quien presuntamente lo atacó por la espalda en dos ocasiones con un cuchillo de cocina de aproximadamente 15 centímetros de longitud.


Tras la agresión, José Refugio logró salir del domicilio y pedir ayuda. Un ciudadano solicitó un taxi que lo trasladó al Hospital General 450, donde recibió atención médica inmediata por parte del personal de Urgencias.


Las autoridades integran la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del presunto agresor, mientras continúan las diligencias en torno a este caso.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: NAVAJEADOS colonia, domicilio, Luis, General

               

                
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