Mustang choca contra patrulla de la Policía Vial en Durango

Una patrulla de la Policía Vial y un vehículo particular resultaron con daños materiales luego de participar en un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Durango.

El percance ocurrió en las inmediaciones del bulevar de la Juventud y el bulevar Francisco Zarco, donde ambas unidades circulaban con dirección al oriente.

No hubo personas lesionadas

De acuerdo con los datos disponibles, en el accidente participó un automóvil Ford Mustang, modelo 2001, conducido por Cristian Eduardo, así como una unidad oficial Hyundai Elantra, identificada con el número económico 2510, la cual era tripulada por el agente Justo Salvador.

Por causas que no fueron precisadas en el reporte inicial, el Mustang impactó a la patrulla en la parte trasera derecha, provocándole daños de consideración.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales.

Policía Vial tomó conocimiento del caso

Tras el accidente, personal del Departamento de Accidentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar los procedimientos correspondientes.

Será mediante el peritaje que se determine la responsabilidad de los conductores involucrados en este percance vial.