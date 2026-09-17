Muy malas ventas en verbena de la Independencia, reporta el pequeño comercio en Durango

Durante la verbena por la conmemoración del inicio de la Independencia, se registró una baja considerable en la actividad comercial y l as ventas fueron inclusive menores que en años anteriores, informó la expresidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora.

Reveló que las ventas se ubicaron hasta un 30 por ciento por debajo de las cifras registradas el año pasado.

Detalló que este decremento no solo impactó en los puestos instalados en la verbena popular, sino también de manera general en los establecimientos fijos del Centro Histórico.

“Es triste, hay comerciantes que manejamos productos que se pueden seguir vendiendo pero hay comerciantes que se la juegan y sus productos son perecederos, ya no sirven para otro día y es triste ver que en esta romería muchos comerciantes así como se trajeron el producto se lo llevaron”, lamentó.

Esta situación representa un duro golpe para quienes invierten sus recursos en la temporada con la expectativa de recuperar su capital.

“Podemos ver que el detonante es la falta de circulante, la mala economía que está manejando el estado”, sentenció.